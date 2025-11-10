Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour la décontamination de la rivière Lubumbashi polluée par l'entreprise CDM

9 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans un communiqué de presse parvenu à Radio Okapi le samedi 8 novembre, l'organisation Ressource Matters appelle l'entreprise Congo Dongfang Mining (CDM) ainsi que les institutions étatiques à procéder à la décontamination de la rivière Lubumbashi, affectée par une grave pollution.

Cet appel intervient au lendemain d'un incident de pollution de la rivière, causé par des rejets acides provenant du bassin de rétention de l'entreprise minière CDM. Ces eaux contaminées ont inondé l'environnement, exposant la population locale à de sérieux risques sanitaires.

Le consortium Mazingira pour Tous et Ressource Matters ont exprimé leur profonde préoccupation face à cette situation, qui a entraîné la mort de plusieurs espèces aquatiques dans la rivière Lubumbashi.

Face à cette catastrophe écologique, les deux ONG demandent à l'entreprise CDM, mise en cause, ainsi qu'aux autorités compétentes, de prendre des mesures urgentes et préventives afin de protéger la santé des populations affectées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« On a libéré les eaux alors qu'il n'avait même pas plu. C'était partout, on n'arrivait même pas à marcher. Nous avons dû marcher dans l'eau, relever nos vêtements, marcher pieds nus. Vous pouvez même voir les traces blanches, semblables à du sel, sur les chaussures que nous portions ce jour-là. Après avoir marché dans cette eau, ça nous piquait les pieds et cela a provoqué des irritations au niveau des orteils », a témoigné une habitante du quartier Kasapa, à Lubumbashi.

Le bassin de rétention des rejets miniers de l'entreprise CDM, situé dans ce quartier, a cédé, provoquant un important déversement d'eaux contaminées par des acides.

Les deux ONG craignent que l'ingestion de ces eaux polluées n'entraîne de graves problèmes de santé pour la population locale.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.