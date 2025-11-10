Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour la décontamination de la rivière Lubumbashi polluée par l'entreprise CDM

Dans un communiqué de presse parvenu à Radio Okapi le samedi 8 novembre, l'organisation Ressource Matters appelle l'entreprise Congo Dongfang Mining (CDM) ainsi que les institutions étatiques à procéder à la décontamination de la rivière Lubumbashi, affectée par une grave pollution.

Cet appel intervient au lendemain d'un incident de pollution de la rivière, causé par des rejets acides provenant du bassin de rétention de l'entreprise minière CDM. Ces eaux contaminées ont inondé l'environnement, exposant la population locale à de sérieux risques sanitaires.

Le consortium Mazingira pour Tous et Ressource Matters ont exprimé leur profonde préoccupation face à cette situation, qui a entraîné la mort de plusieurs espèces aquatiques dans la rivière Lubumbashi.

Face à cette catastrophe écologique, les deux ONG demandent à l'entreprise CDM, mise en cause, ainsi qu'aux autorités compétentes, de prendre des mesures urgentes et préventives afin de protéger la santé des populations affectées.

« On a libéré les eaux alors qu'il n'avait même pas plu. C'était partout, on n'arrivait même pas à marcher. Nous avons dû marcher dans l'eau, relever nos vêtements, marcher pieds nus. Vous pouvez même voir les traces blanches, semblables à du sel, sur les chaussures que nous portions ce jour-là. Après avoir marché dans cette eau, ça nous piquait les pieds et cela a provoqué des irritations au niveau des orteils », a témoigné une habitante du quartier Kasapa, à Lubumbashi.

Le bassin de rétention des rejets miniers de l'entreprise CDM, situé dans ce quartier, a cédé, provoquant un important déversement d'eaux contaminées par des acides.

Les deux ONG craignent que l'ingestion de ces eaux polluées n'entraîne de graves problèmes de santé pour la population locale.