Sénégal: Un projet table sur 250.000 foyers améliorés pour réduire la pression sur les forêts

Tambacounda — Le Projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal (SENRM) compte mettre en place deux cent cinquante mille foyers améliorés sur l'entendue du territoire national, afin de réduire la pression exercée sur les écosystèmes forestiers du pays.

La coordinatrice du volet environnement du SENREM, Ndèye Coura Mbaye, a fait cette annonce samedi, en marge de la 6e édition de la Foire régionale de l'artisanat de Tambacounda (FRATA), qui se tient depuis le premier novembre dernier.

L'édition de cette année se poursuivra jusqu'au 10 novembre prochain.

"Nous avons un objectif de 250 000 foyers améliorés au Sénégal dont à Tambacounda. Nous avons d'ailleurs accordé une priorité aux zones du sud-est où il y a une forêt dense qu'il nous faut préserver", a souligné Mme Mbaye.

"Il faut le souligner, nous avons noté une augmentation de la déforestation dans ces zones, donc ce programme de foyers améliorés vise à contribuer à la réduction de la pression sur ces forêts", a-t-elle ajouté.

Le Projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal va aider les populations habitant en périphérie de ces forêts à réaliser des activités génératrices de revenus leur permettant de réduire la pression sur les ressources forestières, a poursuivi. Ndèye Coura Mbaye.

La contribution du Projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal à la FRATA vise le renforcement de la visibilité du projet, à travers l'animation de stands pour sensibiliser le grand public sur ses activités et réalisations.

Les responsables du Projet SENRM ont saisi cette opportunité pour faire la promotion de l'efficacité énergétique à travers la sensibilisation des populations locales sur l'importance de l'utilisation des équipements de cuisson propres.

"Dans le cadre du renforcement de l'efficacité énergétique, on a fait une démonstration sur l'importance des fourneaux diambars. Nous avons démontré que ces fourneaux sont plus économes et plus propres en termes d'utilisation de bois et rejettent moins de fumées sur notre cadre de vie", a-t-elle expliqué.

Le projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal (SENREM) est un projet de l'État du Sénégal, appuyé par la Banque mondiale et placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Le SENREM vise à améliorer la gestion des ressources forestières et halieutiques mais aussi à renforcer les opportunités offertes par ces secteurs.