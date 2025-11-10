Sénégal: Bineta Korkel Seck fait déjà sentir son impact au Stade Malherbe de Caen

Dakar — L'internationale sénégalaise de football Bineta Korkel Seck, arrivée en octobre dernier au Stade Malherbe de Caen, en troisième division française, s'impose déjà par "son impact" physique et sa polyvalence, a souligné son entraîneur Tristan Blanchard.

"Elle amène de l'impact, parce qu'elle est capable d'engager très fort dans les duels. Son arrivée complète l'effectif sur différents postes. Il ne faut pas refuser ce genre d'opportunité, d'autant que ça apporte une vraie plus-value", a déclaré le technicien normand sur le site Internet du club.

Le milieu de terrain des Lionnes, âgée de 28 ans, évoluait auparavant chez les Aigles de la Médina (Sénégal), club avec lequel elle a remporté à deux reprises le championnat et la Coupe du Sénégal.

L'ancienne étudiante à la Faculté des sciences juridiques de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) avait inscrit six buts pour le Jaraaf la saison passée, au cours de laquelle elle avait été d'un apport décisif pour l'équipe de la Médina.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Seck est la troisième joueuse sénégalaise à évoluer cette saison sous les couleurs caennaises, aux côtés de Khady Guèye, titulaire dans les buts, et Korka Fall, attaquante arrivée au club en 2024.

Milieu de terrain née à Nguékokh, dans le département de Mbour (ouest), Bineta Korkel Seck est capable d'évoluer également en défense centrale.

Celle qui a débuté sa carrière de footballeuse au sein des Dorades de Mbour, a déjà participé à deux rencontres de Coupe de France, dont la victoire 4-1 face à l'Union sportive alençonnaise dimanche dernier.

Bineta Korkel Seck avait été repérée depuis plusieurs mois par le staff caennais.

"Nous avons eu une opportunité dès le mois d'août de la faire signer. Comme elle n'avait encore jamais quitté son pays, les démarches administratives ont été assez longues, mais le dossier s'est accéléré entre septembre et octobre", a expliqué le technicien français.

Il a également salué la contribution de Korka Fall à la venue de sa compatriote. "Quand une fille se sent bien chez nous, c'est plus facile d'en faire venir d'autres", a relevé à ce sujet Tristan Blanchard.

Le Sénégal est qualifié pour la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026, au Maroc (17 mars au 3 avril), à laquelle participeront sans doute les deux joueuses.