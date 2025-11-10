Sénégal: A Kédougou, Ibrahima Sy insiste sur la recherche active des cas de fièvre de la vallée du Rift

Kédougou — Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Ibrahima Sy, a appelé les acteurs sanitaires et communautaires de la région de Kédougou à s'engager davantage dans la surveillance et la recherche active des cas de la fièvre de la vallée Rift, malgré la tendance baissière de l'évolution de la maladie dans cette partie du pays.

"Nous devons agir et anticiper avec l'ensemble des acteurs sanitaires et communautaires de la région de Kédougou à travers une surveillance et une recherche active des cas de la maladie fièvre de la vallée Rift dans [cette partie du sud-est du Sénégal]", a-t-il déclaré.

Ibrahima Sy était en déplacement dans cette région, samedi, dans le cadre de cadre de la lutte contre la maladie de la fièvre de la vallée Rift.

Il était accompagné de la gouverneure de Kédougou, Mariama Traoré, des préfets et élus locaux de la région, ainsi que du directeur du régional de la Santé, Ababacar Mbaye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il ressort de l'analyse de l'évolution de l'épidémie que la région se trouve dans une tendance baissière.

"C'est vrai que nous avons une tendance baissière mais aujourd'hui, notre objectif est de lutter contre cette maladie zoonotique et de ne pas enregistrer des cas de décès dans la région de Kédougou", a-t-il précisé.

De plus, a ajouté le ministre de la Santé, un plan d'action incident a été mis en place à Kédougou pour faire face à la maladie zoonotique.

"Ce plan a été très bien présenté aujourd'hui. Le ministère de la Santé a mobilisé les moyens pour qu'il soit correctement exécuté en rapport avec l'ensemble des parties prenantes au niveau de la région de Kédougou", a assuré le ministre.

Il a remercié l'ensemble des autorités administratives, locales et des acteurs sanitaires ainsi que les forces de défenses et de sécurité qui contribuent à la riposte contre l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift dans cette région.