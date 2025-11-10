Sénégal: Près de 140 pupilles de la nation bénéficient de kits et de soins sanitaires

Dakar — Cent trente-huit pupilles de la nation mineures ont reçu samedi des kits sanitaires et des cartes leur permettant de bénéficier de services sanitaires dans le cadre de la Couverture maladie universelle.

Les bénéficiaires ont reçu leurs kits sanitaires à l'occasion d'une journée de promotion de la santé des pupilles de la nation, au centre médico-social des agents d'assistance à la sécurité de proximité (ASP).

"Cette activité n'est pas fortuite", a déclaré la directrice de l'Office national des pupilles de la nation (ONPN), Fatima Mbengue, selon qui une initiative similaire avait été organisée "il y a quelques mois de cela dans la région de Fatick, où nous avait été organisée ns fait la première édition de soins avec 360 personnes ciblées".

"C'était tout à fait normal qu'on puisse remettre cela sur la table, ici, au niveau de Dakar. Entre Dakar et Thiès, nous avons ciblé au moins 138 pupilles mineures, mais bien sûr avec les familles", ce qui fait "à peu près 200 à 250" personnes.

D'après sa directrice, l'Office national des pupilles de la nation "reçoit de plus en plus" de patients nécessitant des soins en pédiatrie, en ophtalmologie et dans d'autres spécialités.

L'Office national des pupilles de la nation prend en charge 50% des frais sanitaires, le reste étant à la charge de l'Agence de la couverture maladie universelle, "ce qui nous a permis aujourd'hui de remettre ces cartes", a indiqué Mme Mbengue.

La prise en charge de ces enfants est une demande de l'Etat du Sénégal, et "il n'y a pas juste l'aspect pécuniaire, mais aussi l'aspect médical", a-t-elle précisé.

Elle a annoncé que cette initiative va se poursuivre dans les autres régions du Sénégal pour permettre à tous les jeunes concernés de bénéficier de "soins plus accessibles".

La directrice de l'Office national des pupilles de la nation fait valoir qu'il faut être en bonne santé pour avoir les meilleures notes en classe. "Il faut être en bonne santé pour servir sa nation. Il faut avoir une bonne santé aussi pour pouvoir s'épanouir", a insisté Fatima Mbengue.

Elle a assuré que les pupilles qui ont des pathologies vont bénéficier d'un suivi sanitaire, ce qui permettra à l'Office des pupilles de nation de monter un dossier médical pour chacun d'entre eux. "C'est ce qui est plus important", a commenté Mme Mbengue.