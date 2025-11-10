Sénégal: Souveraineté et financement - Le pays, un 'Frontier Market' attractif

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a salué la vision économique défendue par le Premier ministre Ousmane Sonko lors du « Téra-meeting » tenu ce samedi, soulignant que le Sénégal demeure un "Frontier Market" attractif, à la fois souverain et crédible sur les marchés financiers internationaux.

Dans un message diffusé après le discours du chef du gouvernement, Abdourahmane Sarr a rappelé que le Sénégal bénéficie d'un accès privilégié aux marchés financiers régionaux et internationaux, au sein de l'Uemoa comme au-delà, une position qui traduit la confiance des investisseurs et des partenaires au développement.

Le ministre a insisté sur la nécessité de préserver cette crédibilité financière grâce à un leadership politique fort et à une gouvernance économique exemplaire. « Le Sénégal doit continuer de mériter la confiance de ses citoyens et de ses partenaires, en associant souveraineté économique et transparence dans la gestion publique », a-t-il affirmé.

Abdourahmane Sarr a également souligné la cohérence entre la révolution démocratique de mars 2024 et un programme ambitieux de réformes économiques axées sur la productivité, la bonne gouvernance et la responsabilisation du secteur privé, des collectivités locales et des citoyens.

Cette approche, selon lui, doit permettre d'accélérer la croissance, de renforcer la souveraineté nationale et d'assurer une prospérité partagée. Le ministre a conclu en réaffirmant la philosophie d'autonomisation portée par le gouvernement : « Moom Sa Bopp, Menel Sa Bopp » -- prendre son destin en main pour construire une économie forte et indépendante.