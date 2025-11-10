Sénégal: Le gouverneur Guédji Diouf invite les agents de l'État à pratiquer une activité sportive

Le Centre hospitalier régional (Chr) de Tambacounda, en collaboration avec l'Antenne régionale des diabétiques (Ard) de Tambacounda, a organisé ce samedi 8 novembre une randonnée pédestre. À cette occasion, le gouverneur de la région, Guédji Diouf, a exhorté les agents de l'État à pratiquer régulièrement une activité physique afin de prévenir le diabète.

« Je voudrais profiter de cette rencontre pour inviter les services techniques de l'État présents dans la région à encourager leurs agents à faire du sport », a-t-il déclaré. Selon lui, les travailleurs évoluant dans un environnement souvent sédentaire, notamment dans les bureaux, et disposant de peu de temps pour s'adonner à une activité physique, constituent « une cible à risque pour le diabète ».

Dans le même sens, le gouverneur a appelé les populations à adopter un mode de vie sain, fait de sport quotidien et d'une alimentation équilibrée. Il rappelle que le diabète est une maladie dangereuse, mais qui peut être efficacement prévenue par la pratique régulière d'activités physiques. Il a salué cette initiative, portée par la Ligue régionale des randonneurs.

Pour sa part, le Directeur régional de la santé, Dr Bayal Cissé, a souligné que la pratique sportive doit être encouragée à tous les âges : enfants, adultes, personnes âgées, mais aussi femmes. C'est pourquoi il recommande d'introduire le sport dès le préscolaire, afin que les enfants l'intègrent très tôt dans leurs habitudes. Selon lui, la promotion du sport scolaire pourrait contribuer à réduire le taux de morbidité lié au diabète et à l'hypertension dans la région.

Placée sous le thème : « La marche contre le diabète, le surpoids, l'obésité et l'hypertension artérielle », la randonnée a conduit les participants de la Gouvernance jusqu'à l'hôpital régional, en passant par l'ancienne gare routière.