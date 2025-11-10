La commune de Gbéléban a franchi une nouvelle étape dans sa marche vers le développement. C'est ce qui ressort des conclusions du dernier conseil municipal. Réunis le samedi 8 novembre 2025 au foyer municipal, les membres du Conseil ont tenu leur 3e session ordinaire sous la présidence de Madame le Maire Sita Ouattara.

La rencontre, organisée en présence du Secrétaire général de la préfecture représentant le Préfet, du trésorier municipal, des chefs de services et des conseillers municipaux, a été marquée par un esprit de rigueur, de transparence et d'engagement collectif.

Au coeur de cette session figurait un point essentiel : l'examen et l'adoption du projet du budget primitif 2026, véritable boussole financière qui oriente les actions communales pour l'année à venir.

Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère studieuse, autour d'un ordre du jour couvrant notamment la lecture et l'adoption du procès-verbal de la précédente réunion du 19 juillet 2025, la communication du procès-verbal de la municipalité du 11 septembre 2025, la présentation d'informations générales sur la vie de la commune, ainsi que la validation de l'état trimestriel d'exécution du budget modificatif n°1 au 30 septembre 2025. Le conseil a également adopté les taxes communales et le cadre organique des emplois pour l'exercice 2026.

Point d'orgue de la session, l'adoption du budget primitif a confirmé les ambitions de la municipalité. Pour 2026, Gbéléban s'est doté d'un budget équilibré de 1 688 914 000 FCFA, dont 197 639 000 FCFA consacrés au fonctionnement et 1 491 275 000 FCFA dédiés à l'investissement. Ce choix résolument orienté vers l'investissement témoigne de la volonté de l'équipe municipale de maintenir la dynamique de modernisation amorcée depuis l'arrivée de Madame Sita Ouattara à la tête de la mairie.

Plusieurs chantiers structurants figurent parmi les priorités de 2026, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique villageoise, de la voirie et du renforcement de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Des domaines dans lesquels la commune entend accélérer les réalisations afin d'améliorer durablement le cadre de vie des populations.

Dans son allocution, Madame le Maire a salué la qualité de la collaboration entre les conseillers municipaux, les services techniques et l'administration préfectorale, non sans exprimer sa gratitude envers le gouvernement pour son appui constant aux collectivités. « Ce budget 2026 est un outil de travail tourné vers l'action et les résultats. Il traduit notre ambition commune de faire de Gbéléban une commune exemplaire où chaque citoyen ressent les fruits du développement », a-t-elle déclaré.

L'adoption de ce budget confirme ainsi la vision partagée d'une commune en pleine transformation, portée par une gouvernance locale efficace et résolument tournée vers le bien-être des populations.