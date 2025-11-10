Sénégal: Audrey Azoulay rend hommage au pays pour son engagement envers l'UNESCO

Dakar — La directrice générale sortante de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a salué dimanche la "contribution exceptionnelle" du Sénégal à l'histoire de l'agence onusienne en charge de l'éducation, de la science et de la culture, affirmant avoir toujours su compter sur le pays pour faire avancer les idéaux de l'organisation durant son mandat.

"Je voudrais, alors que je m'apprête à achever mon mandat à la direction générale de l'Unesco, saluer le Sénégal pour sa contribution exceptionnelle à l'histoire de l'organisation dans le temps long du mandat qui a été le mien durant huit années", a-t-elle dit.

Mme Azoulay s'exprimait lors de la cérémonie de lancement de la campagne "Carton rouge" pour l'égalité et contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le sport et en général, à Dakar, en présence du Haut représentant du président de la République du Sénégal, Aminata Touré.

Le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, a aussi pris part à la cérémonie initiée par le Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora (ARDN).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Conférence générale de l'UNESCO a élu l'Égyptien Khaled el-Enany comme nouveau directeur général de l'organisation pour les quatre prochaines années.

L'égyptologue de 54 ans succèdera ainsi à Audrey Azoulay, en poste depuis 2017 et qui lui passera le témoin le 15 novembre prochain.

"Fort de son histoire, de sa contribution à la fois intellectuelle, culturelle, sociale, éducative, politique, j'ai toujours pu compter sur l'appui du Sénégal pour faire avancer les idéaux et les objectifs de l'Unesco", a relevé Mme Azoulay.

"Le Sénégal a aussi offert à notre organisation son premier directeur général africain, le grand Amadou-Mahtar MBow, homme politique sénégalais décédé en septembre 2024, qui a laissé une marque profonde sur notre organisation, sur ses programmes", a-t-elle témoigné.

Amadou Mahtar Mbow, ministre de l'Education puis de la Culture du Sénégal (1966-1968), avant d'être porté à la tête de l'Unesco (1974-1987), fut "un géant de la pensée, de l'éducation, de la dignité africaine et de la dignité humaine", a estimé Audrey Azoulay.