Sénégal: Coupe du monde U17 - Les Lionceaux dominent les EAU et se qualifient en seizième de finale

Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans a dominé (5-0) celle des Emirats arabes unis (EAU), dimanche, en match comptant pour la troisième journée de la coupe du monde de la catégorie, validant du coup sa qualification en seizième de finale.

Malick Cissé (14e mn), Bakary Sonko (19e mn, 41e mn et 60e mn) et Victor Mendy (74e mn) ont inscrit les buts des Lionceaux, lors de ce cette rencontre jouée au complexe de l'Aspire Zone, où se déroule cette compétition, à environ neuf kilomètres du centre de Doha, la capitale du Qatar.

Avec cette large victoire, les protégés de l'entraîneur Pape Ibrahima Faye terminent à la première place de la poule C avec deux victoires et un match nul.

Ils n'ont pas encore encaissé de but depuis le début du tournoi.

Les Lionceaux seront accompagnés en seizième de finale par la Croatie.

Les Croates ont enregistré leur deuxième succès en battant (3-1) le Costa Rica.

La Coupe du monde des moins de 17 ans, élargie pour la première fois à 48 pays, a démarré lundi dernier au Qatar, où elle va se poursuivre jusqu'au 27 novembre prochain.

Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures troisièmes, se qualifieront pour les seizièmes de finale.

L'Allemagne est la championne du monde en titre.

Le Nigeria est la nation la plus titrée dans cette compétition avec cinq trophées remportés.