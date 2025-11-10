Sénégal: Ligue 2 - NGB enchaine avec une deuxième victoire et conserve son fauteuil de leader

9 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe de NGB a enchaîné une deuxième victoire en championnat, en battant (1-0) l'AS Douanes, dimanche, pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 2.

L'équipe des quartiers Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB), la seule à obtenir deux victoires en autant de sorties, caracole en tête du classement avec six points.

L'AS Kaffrine a remporté le derby du bassin arachidier en battant (2-1) l'AS Saloum, samedi.

L'équipe de Kaffrine signe sa première victoire de la saison à domicile, au Stade El Hadj Babacar Guèye.

Les joueurs du Ndoucoumane avaiet déjà réussi à ramener un point de son déplacement à Ziguinchor la semaine dernière face à Essamaye.

Comme l'AS Kaffrine, Essamaye a décroché son premier succès aux dépens de l'équipe de Thiès FC, victorieuse lors de la première journée.

L'AS Bambey, à domicile, est venue à bout de Ndiambour, 1-0, pendant que Teranga SC se relançait en dominant (3-1) le Dakar Université club, après son faux pas de départ.

Les rencontres OSLO-Port et Amitié FC-Guéléwars se sont soldées chacune par un nul, 1-1.

Voici les résultats de la deuxième journée de Ligue 2 :

Douanes-NGB (0-1), Jamono Fatick-Diambars (0-0), AS Kaffrine-Saloum (2-1), Essamaye FC- Thiès (2-0), Teranga SC-DUC (3-1), AS Bambey-Ndiambour (1-0), OSLO- Port (1-1), Amitié FC- Guéléwars (1-1)

