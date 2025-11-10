Sénégal: Les acteurs du sport invités à miser sur leur pouvoir rassembleur pour bâtir un monde de valeurs

Dakar — La directrice générale sortante de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, a appelé dimanche à tirer parti du "pouvoir rassembleur extraordinaire" du sport pour "bâtir" un monde fondé sur des valeurs.

Mme Azoulay a lancé cet appel lors de la cérémonie de lancement de la campagne "Carton rouge" pour l'égalité et contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le sport et en général, à Dakar, en présence du Haut représentant du président de la République du Sénégal, Aminata Touré.

Elle a invité à s'appuyer sur le sport pour soutenir la jeunesse, développer les compétences, promouvoir le respect, la dignité, l'égalité de genre et lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles.

"Le sport a le pouvoir de transformer. Rien de tel ne rassemble autant que le sport. Partout, nous voyons des dialogues qui se délitent, des équilibres politiques qui s'effritent, mais nous constatons aussi que partout dans le monde, le sport, la culture aussi, ont le pouvoir de rassembler de façon universelle et de renforcer la cohésion de nos sociétés qui sont par ailleurs plus divisées, plus polarisées", a-t-elle déclaré.

"Le sport a ce pouvoir extraordinaire de nous rassembler. Et il faut donc bâtir sur cette capacité de rassemblement, sur ce pouvoir, pour défendre les valeurs que nous souhaitons, le monde que nous voulons", a insisté Audrey Azoulay, en présence du Comité d'organisation des Jeux olympique de la jeunesse Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye.

Le sport "n'est pas seulement un jeu mais constitue aussi un moteur de développement, un outil d'éducation et un langage vivant de la paix", a insisté Audrey Azoulay, qui va passer le témoin à l'Egyptien Khaled El-Enany, samedi prochain, après huit ans passés à la tête de dirigée pendant huit ans.

LUNESCO, dans plus de 90 pays, soutient des programmes utilisant le sport pour soutenir la jeunesse, renforcer les compétences, promouvoir l'égalité de genre, consolider la cohésion sociale et construire des environnements d'apprentissage plus sûrs.

"Et cet investissement dans le sport, à travers le sport, est extrêmement productif", a souligné Mme Azoulay, reconnaissant toutefois qu'en dépit de ces efforts et des "engagements" des athlètes, des autorités et des gouvernements, "les violences basées sur le genre restent une réalité douloureuse".

"Nous sommes ici pour continuer à dire que ce n'est pas acceptable, que ça suffit et qu'au contraire, le sport est un facteur d'émancipation pour tous", a dit la DG sortante de l'UNESCO, donnant en exemples toutes des filles devenues des ministres, des femmes plus sûres d'elles et capables d'apporter leurs contributions au monde.

"Et le monde a besoin des femmes. Les femmes ont besoin du sport", a-t-elle lancé, se réjouissant de la tenue des JOJ 2026 au Sénégal.

"C'est une invitation à regarder l'Afrique non pas comme un futur lointain, mais comme un présent : ce mouvement olympique capable d'innover, capable de rassembler et capable d'inspirer", a ajouté Audrey Azoulay.

Pour Mme Azoulay, les acteurs du sport ont la responsabilité de donner aux jeunes "un héritage durable, qui change les mentalités et ouvre les terrains de sport aux filles, aux femmes, à tous, à ceux qui sont marginalisés, à ceux dont la voix n'est pas toujours entendue".

"Avec la campagne Carton Rouge, a-t-elle poursuivi, nous faisons un geste clair, celui d'investir dans le sport. Nous disons que nous voulons l'égalité et nous refusons toute forme de violence, de discrimination".

"Cette campagne n'est pas un symbole, elle représente un appel à la responsabilité La responsabilité collective, celui de refuser la honte, le silence et l'indifférence, c'est un signal pour bâtir une société où chaque femme, chaque fille, peut s'épanouir en toute sécurité et exercer pleinement tous ses droits", a déclaré de son côté Aminata Touré.