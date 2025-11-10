Sénégal: Mamadou Gaye a signé le protocole 2026 du Hajj

Dakar — Le délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l'islam, le général Mamadou Gaye, a signé le protocole définissant les modalités d'organisation du Hajj 2026, dimanche à Djeddah, au nom du Sénégal, a-t-on appris de la partie sénégalaise.

Le général Gaye a paraphé ce document à l'issue d'une audience accordée à la délégation sénégalaise par le vice-ministre saoudien du Hajj et de la Oumra, Dr Abdel Abdulfattah bin Suleiman Al Mashat, en marge de la Conférence et Exposition du Hajj (Hajj Confex) 2026, rapporte un communiqué transmis à l'APS.

Il conduisait la délégation sénégalaise ayant pris part à cette rencontre, laquelle comprend le Délégué général adjoint chargé des voyagistes privés et de la communication, Mohamed Mansour Ndiaye, ainsi que le secrétaire permanent de la Délégation général au pèlerinage aux lieux saints de l'islam, l'ambassadeur Cheikh Abdou Ndiaye, selon la même source.

La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Sénégal, Saad bin Abdullah Al Nofaie.

Le vice-ministre saoudien du Hajj a salué "l'engagement et les efforts anticipatifs" des autorités sénégalaises en vue du bon déroulement du Hajj 2026, soulignant le niveau de préparation déjà atteint par la partie sénégalaise, selon le communiqué.

En retour, le Délégué général au pèlerinage "a exprimé la gratitude des plus hautes autorités" du Sénégal au Royaume d'Arabie saoudite "pour la constance et la qualité de leur appui", assurant de l'engagement de la partie sénégalaise quant au respect des mesures sécuritaires et sanitaires prescrites pour l'édition 2026.

La séance s'est clôturée par la signature officielle du protocole du Hajj 2026, qui définit les modalités d'organisation du pèlerinage, les responsabilités et engagements des deux parties, les conditions d'accueil des pèlerins Sénégalais ainsi que les exigences médicales et administratives liées à l'organisation de ce voyage spirituel.

La Conférence et Exposition du Hajj, organisée du 9 au 12 novembre à Djeddah sur le thème "De La Mecque au Monde", constitue une plateforme mondiale visant à améliorer les services aux pèlerins, partager les expériences et encourager l'innovation, conformément aux orientations de la "Vision 2030" du Royaume d'Arabie saoudite.