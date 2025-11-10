Maroc: Mondial U17 - Le Maroc écrase la Nouvelle-Calédonie 16-0 et établit un nouveau record

Dakar — L'équipe nationale des moins de 17 ans du Maroc a écrasé (16-0) celle de la Nouvelle-Calédonie, dimanche, en match comptant pour la troisième journée de la phase de groupes du Mondial de la catégorie, battant ainsi le record de la plus large victoire de l'histoire de la compétition (13 buts), détenu par l'Espagne depuis 28 ans.

Les Espagnols avaient alors battu 13-0 les Néo-Zélandais lors de la Coupe du monde 1997 en Égypte.

Après avoir été défaits lors de leurs deux premiers matchs de poules par le Portugal (0-6) et le Japon (0-2), les Marocains devaient impérativement s'imposer pour espérer rester dans la compétition parmi les meilleurs troisièmes.

Dimanche, au stade Aspire Zone de Doha, les joueurs de Nabil Baha n'ont pas seulement corrigé leurs adversaires, réduits à neuf, mais ils ont également amélioré leur différence de buts (+8), terminant à la 3e place du groupe B, derrière le Japon (7 points) et le Portugal (6 points).

Abdelali Eddaoudi, Nahel Haddani, Ismail El Aoud, Ziyad Baha, Abdellah Ouazane et Oualid Ibn Salah ont inscrit un doublé chacun.

Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui sont les autres buteurs du Maroc. Steevy Andrew a inscrit un but contre son camp.

Les Lionceaux établissent au passage le record de la plus large victoire de l'histoire du Mondial des moins de 17 ans.

À titre de comparaison, lors du Mondial 2023 en Indonésie, l'Angleterre et le Brésil avaient battu la même équipe de la Nouvelle-Calédonie, 10-0 et 9-0 respectivement.

La Colombie avait dominé la Finlande 9-1 lors de la Coupe du monde 2003, et le Mexique avait battu les Îles Salomon 8-0 en en 2019 au Brésil.