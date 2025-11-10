Tunisie: Fête de l'arbre - Le président Saied plante un olivier au siège du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement

9 Novembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par YOSR

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a, à l'occasion de la célébration de la fête de l'arbre, planté, dimanche, un olivier, dans les jardins des nouveaux locaux abritant le Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement.

Le choix de planter un arbre dans les jardins du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement n'est pas fortuit, a affirmé le président Saïd. Ce conseil servira de cadre à une réforme globale du système éducatif, fondée sur les principes d'égalité, de démocratie et d'inclusion, et visant à éradiquer durablement l'analphabétisme sous toutes ses formes, a-t-il soutenu.

Le président de la République a comparé le système éducatif à "un arbre qui, profondément enraciné résiste aux tempêtes les plus violentes".

Et d'ajouter : "la Tunisie sera verdoyante et prospère, du nord au sud, jusque dans ses moindres recoins", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur la page facebook de la présidence de la République.

