Guinée: La Cour suprême publie une liste provisoire de neuf candidats pour la présidentielle du 28 décembre

La Cour suprême de Guinée a dévoilé la liste provisoire des candidats retenus pour la prochaine présidentielle dans la soirée du samedi 8 novembre. Parmi eux, sept se présentent sous la bannière d'un parti politique. Les deux autres - dont le président de la transition, Mamadi Doumbouya -, y participeront en indépendant. Une trentaine de dossiers ont été rejetés.

Ils sont neuf à ce stade. La Cour suprême de Guinée a examiné dans la soirée du samedi 8 novembre les dossiers de candidature déposés par les prétendants à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain.

Parmi les candidats sélectionnés, sept sont mandatés par des partis politiques, comme Abdoulaye Kourouma. Chef de file du Rassemblement pour la renaissance et le développement (RRD), celui-ci ne se dit guère étonné par cette décision : « Nous sommes des habitués des élections : nous avons participé à tous les scrutins qui ont été organisés depuis la création de notre parti. Nous ne sommes donc pas surpris. L'équipe de campagne en a été informée, les états-majors vont se mettre au travail dès aujourd'hui ».

Les candidatures de Lansana Kouyaté et d'Ousmane Kaba recalées

Les deux autres candidats retenus se présentent, quant à eux, en indépendant. Il s'agit de l'actuel président de la transition, Mamadi Doumbouya, et de Mohamed Chérif Tounkara, qui a reçu suffisamment de parrainages pour valider son dossier. « C'est une très grande joie pour moi d'avoir été choisi aujourd'hui et nous allons maintenant pouvoir montrer ce que nous savons faire avec la campagne qui va commencer. L'ambition, c'est de gagner la présidentielle et d'être président de la république de Guinée ! », a-t-il réagi après avoir pris connaissance de la décision de la Cour qui a aussi recalé une trentaine de dossiers.

Y figurent notamment ceux de deux vétérans de la politique guinéenne, l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté et l'ancien ministre Ousmane Kaba. La liste définitive des candidats sera connue le 13 novembre.