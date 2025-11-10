Congo-Brazzaville: Santé publique - Le Lions club Brazzaville lisalisi lance une campagne de dépistage du diabète

En prélude à la célébration de la journée internationale du diabète le 14 novembre prochain, le Lion's club Brazzaville lisalisi en partenariat avec Diabaction, ont lancé une campagne de dépistage de cette maladie qui est un tueur silencieux, durant ce mois de novembre sur le thème : « Diabète et bien-être au travail ». La campagne a débuté à la direction générale du Budget.

La journée internationale du diabète est célébrée le 14 novembre de chaque année. Cette date commémore également l'anniversaire de Sir Frederick Banting, le scientifique canadien qui a co-découvert l'insuline en 1922 avec Charles Best. La célébration de cette journée a pour objectif de sensibiliser à l'impact du diabète sur la santé, de promouvoir sa prévention et d'améliorer le diagnostic et le traitement. Des événements comme des dépistages gratuits, des stands d'information, des conférences et des ateliers sont organisés partout dans le monde pour marquer cette journée.

C'est dans ce contexte que Lions club Brazzaville Lisalisi en partenariat avec Diabaction, a organisé la campagne de dépistage du diabète et distribution des flyers de sensibilisation auprès des agents de la direction générale du Budget. Après avoir dépisté les volontaires par le dosage de la glycémie capillaire (à jeun de préférence, taux de sucre dans le sang), taille, poids, tension artérielle, bandelette urinaire dans le besoin, chaque personne dépistée et enregistrée dans le registre de l'association Diabaction Congo, a reçu sa fiche individuelle. Pour toutes les personnes dont le taux est normal (0,70 - 1,10g/l) ou en cas de pré-diabète (1,10 - 1,25g/l), des messages sur la prévention du diabète ont été donnés à la personne concernée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour celles dont le taux est élevé (1,26g/l), dans certains cas un deuxième test est réalisé pour confirmer un diagnostic de diabète. Dans le cadre de cette opération, ce deuxième test sera réalisé gratuitement au niveau des centres de santé spécialisés gérés par l'association Diabaction Congo (Maison bleue du diabète, centre Diabc@re). Pour ceux dont le diagnostic du diabète est posé, la personne concernée a été référée à l'un des centres de santé spécialisés gérés par l'association Diabaction Congo (Maison bleue du diabète, centre Diabc@re) pour une prise en charge initiale gratuite (consultation médicale et traitement de départ) par un diabétologue.

La présidente du Lions clubs Brazzaville Lisalisi, Regla Bouenikalamio, a indiqué qu'en organisant cette campagne en partenariat avec la direction générale du Budget, le but étant de dépister 1500 personnes de cette direction générale et bien d'autres personnes qui voulaient bien se faire dépister. Le diabète étant une maladie chronique qui affecte un grand nombre de personnes de la population congolaise, cette opération est gratuite. « Ceux qui ont été testés positifs bénéficieront gratuitement des médicaments pour commencer le traitement du diabète. Pour le moment nous avons pensé commencer cette grande opération à la direction générale du Budget avant d'aller ailleurs, dans les églises pour dépister ceux qui s'ignorent encore », a indiqué la présidente du Lions clubs Brazzaville Lisalisi.

Notons qu'un rapport de données anonyme sera produit après l'opération et remis à la direction générale du Budget ainsi qu'aux partenaires techniques (ministère de la Santé et de la population, OMS Congo et Fédération internationale du diabète).