«Zordi, 40 % male doctors absan dan lopital», alerte Jeewuth Bholanath, secrétaire général du Mauritius Labour Congress (MLC), soulignant l'ampleur de la pénurie de personnel médical qui frappe les hôpitaux publics à l'approche de la fin d'année et des vacances scolaires. Ce taux d'absence choquant, en un jour, rend la dispense des soins quasi impossible. L'absence de réunions entre l'administration et les travailleurs ainsi que le non-déploiement du système flexi-time compliquent encore la situation.

Selon lui, les recrutements en cours ne suffisent pas à résoudre le problème, car les médecins, infirmiers et autres personnels de santé requièrent plusieurs années de formation avant d'être pleinement opérationnels. Lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 6 novembre, le MLC a abordé cette crise du personnel hospitalier, parmi les trois sujets majeurs évoqués.

Le président du MLC, Haniff Peerun, est, pour sa part, revenu sur le rapport du Pay Research Bureau (PRB) et les injustices salariales qui persistent dans le secteur public. Il a dénoncé l'absence de transparence du PRB, dont le rapport 2025 n'a toujours pas été publié. La communication avec le syndicat, dit-il, est quasi inexistante. Malgré de nombreuses tentatives, une rencontre avec le directeur n'a pas été possible, ce dernier ayant refusé que d'autres membres du syndicat y assistent.

La frustration des fonctionnaires

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le MLC réclame désormais des informations claires sur les raisons du retard et la date de publication du rapport du PRB. «Jusqu'à aujourd'hui, aucun détail concret n'a été communiqué.

Cette opacité crée frustration et anxiété chez les fonctionnaires», déplore Haniff Peerun. Il dénonce également les inégalités salariales flagrantes et soulève donc la question de la compensation salariale, en citant les augmentations de salaires des junior ministers, les nombreux voyages ministériels et la compensation de Rs 5,5 millions à l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sithanen, après seulement sept mois de travail, malgré une démission forcée.

«Tout travail mérite une juste compensation. Nos fonctionnaires ont droit à un salaire décent et à des compensations correctes», insiste Haniff Peerun, réclamant la convocation rapide des comités tripartites pour discuter des ajustements et éviter toute injustice. Pour y remédier, le MLC prévoit une campagne de sensibilisation auprès des fonctionnaires afin de les mobiliser et de préparer les prochaines actions syndicales, par rapport au PRB et aux compensations salariales. Le syndicat n'exclut pas des manifestations si les mesures nécessaires ne sont pas prises dans les délais requis.