Ile Maurice: ITA Airways ouvre une liaison directe entre Rome et le pays

Le ciel a pris des teintes azur hier matin à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam. À 11h05, le nouvel Airbus A330- 900neo d'ITA Airways, paré de son bleu éclatant, s'est posé sur le tarmac de Plaisance, marquant l'ouverture officielle d'une nouvelle liaison directe entre Rome Fiumicino et Maurice. Pour saluer cet événement, les pompiers de l'aéroport ont offert au nouvel appareil le traditionnel water salute, sous les regards enthousiastes des invités et des employés du terminal.

Dans le Receptorium, l'ambiance était à la fête. Des ségatiers ont animé la cérémonie d'accueil, tandis que les représentants du bord italien étaient reçus par Claire Le Lay-Commins, présidente de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), entourée du ministre du Tourisme, Richard Duval, de son junior minister, Sydney Pierre et de plusieurs représentants institutionnels.

Prenant la parole, le ministre Duval a souligné l'importance stratégique de cette nouvelle liaison pour le secteur touristique. «C'est bénéfique dans le sens où cela renforce nos liens avec l'Italie. La connectivité directe est essentielle pour la croissance du tourisme mauricien. Ce partenariat avec ITA Airways s'inscrit dans notre vision d'ouvrir davantage le ciel mauricien vers l'Europe, mais aussi vers l'Afrique et l'Asie», a-t-il déclaré.

Le ministre s'est également dit confiant quant à l'avenir de l'industrie, insistant sur le rôle clé de la connectivité : «Le futur du tourisme mauricien repose sur ces ponts que nous créons entre les cultures et les continents.»

De son côté, Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer d'ITA Airways, n'a pas caché sa satisfaction devant le succès immédiat de cette première rotation. «Nous sommes très heureux du succès de ce premier vol: il affichait 99% de taux de remplissage.

C'est un excellent signe pour l'avenir. Nous commençons avec deux fréquences hebdomadaires, le week-end, mais si la demande continue à croître, nous pourrons envisager d'augmenter le nombre de vols», a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que le vol serait assuré par un appareil de dernière génération, le nouvel Airbus A330-900neo, comptant 291 sièges dont 30 en classe affaires, plus économe en carburant et plus respectueux de l'environnement.

Le vol direct entre Rome et Maurice durera environ onze heures. Pour l'heure, il est opéré avec un départ de Rome les vendredis et dimanches soir et un retour depuis Plaisance les samedis et lundis. Une cadence que la compagnie italienne envisage d'étendre en fonction de la demande.

Cette ouverture aérienne revêt une dimension stratégique pour la MTPA, qui cherche depuis plusieurs années à diversifier les marchés émetteurs de touristes.