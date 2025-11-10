Sénégal: Tournoi international de futsal U17 - Les Lioncelles remportent la médaille d'or

Diamniadio — L'équipe nationale féminine des moins de 17 ans de futsal du Sénégal A a remporté la médaille d'or du tournoi international "Dakar en jeux", en réalisant un parcours sans faute ponctué de trois victoires en autant de sorties.

Les Lioncelles A ont surclassé (14-2) la Namibie, dimanche au Dakar Arena de Diamniadio, pour le compte de leur dernier match dans ce tournoi organisé pour marquer le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

A la mi-temps, le score était de 6-1 en faveur de l'équipe sénégalaise.

Les protégées de Oulimata Seye ont survolé la compétition féminine de ce tournoi international lors duquel elles avaient battu les Guinéennes et les Lioncelles B lors de leurs premières sorties.

Avec trois victoires en autant de sorties, les Lioncelles A ont montré de bonnes dispositions en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

La Guinée a terminé deuxième du tournoi, en battant (8-0) la sélection B du Sénégal.

Les Guinéennes, avec deux victoires, s'emparent de la médaille d'argent de ce tournoi dont le podium est complété par les Lioncelles B qui n'ont gagné qu'un de leurs trois matchs.

La Namibie n'a pas enregistré de victoire lors de ce tournoi.

Le tournoi international de futsal des moins de 17 ans, qui se tient depuis jeudi dernier, est organisé dans le cadre du "One year go" marquant le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre de l'année prochaine.

Les JOJ 2026 que le Sénégal abrite, une première sur le continent africain, vont se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes qui vont s'illustrer dans une vingtaine de disciplines sportives, allant de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.