Afrique: Un exploit historique : La FIFA entre dans le Guinness pour le match le plus multiculturel jamais joué

Un exploit historique : La FIFA entre dans le Guinness pour le match le plus multiculturel jamais joué

10 Novembre 2025
Par Martin Kevin

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est entrée dans le livre des records Guinness en réalisant un exploit inédit : l'organisation d'un match amical rassemblant le plus grand nombre de nationalités différentes. Ce sont 69 pays qui ont été représentés sur le terrain mercredi, un chiffre qui surpasse l'ancienne marque de 53 nationalités. Cette performance historique est saluée comme une preuve éclatante de la force de cohésion du football.

Une diversité mondiale rigoureusement certifiée

Cette nouvelle référence mondiale éclipse le record précédent, qui avait été établi en 2019 à Lyon, par l'initiative Equal Playing Field. Africanews rapporte que, selon la FIFA, le fait d'atteindre le total de 69 nationalités atteste de la capacité remarquable du football à unir les individus, « indépendamment de leur nationalité, de leur langue ou de leur culture ».

L'exploit a été validé par le Guinness World Records, qui a confirmé la conformité de la tentative à ses règles strictes. D'après Africanews, la FIFA a mis en place des mesures de transparence rigoureuses : chaque participant a dû toucher le ballon et jouer un minimum de dix minutes ; l'identité de chaque joueur a été scrupuleusement vérifiée avant d'entrer sur l'aire de jeu ; et des arbitres qualifiés, des témoins officiels et des enregistrements vidéo ont servi à l'homologation.

Le jeu du monde à son apogée

La FIFA a présenté cet exploit comme une « puissante démonstration de la portée mondiale du football ». Le match a été décrit comme étant à la fois une compétition et une occasion symbolique de mettre à l'honneur l'amitié, le travail d'équipe et la diversité culturelle.

Avec cette nouvelle reconnaissance officielle, Africanews conclut que la FIFA enrichit « son histoire d'un nouveau moment de fierté », réaffirmant que le football est « véritablement le jeu du monde ».

