Ile Maurice: Agression d'un employé de la CNT - Le suspect toujours en fuite

Douze jours après avoir été agressé, Anil* - employé de la Compagnie nationale de transport (CNT) et chef de gare dans les hautes Plaines-Wilhems - attend toujours que son agresseur soit arrêté. Le jeudi 6 novembre, le ministre du Transport, Osman Mahomed, l'a reçu pour faire le point sur la situation.

Le ministre s'est indigné de la lenteur de l'enquête : «C'est inacceptable que douze jours se soient écoulés sans qu'aucune arrestation n'ait eu lieu, alors que des caméras de sécurité, notamment celles du Safe City, couvrent la zone», a-t-il déclaré.

Osman Mahomed a précisé que la CNT avait assuré un suivi constant auprès de la victime, lui offrant un accompagnement psychologique et médical depuis le jour de l'incident.

Le ministre a également annoncé que le Bus Services Bill 2025 sera bientôt présenté au Parlement. Ce texte prévoit d'importantes réformes pour le secteur du transport en commun, notamment un meilleur encadrement du service de bus et un renforcement de la protection des employés. Inspiré de modèles internationaux, dont celui de Singapour, le projet de loi vise à améliorer la sécurité et le code de conduite dans un secteur utilisé chaque jour par quelque 400 000 personnes.

Le ministre réagit

Osman Mahomed a indiqué avoir contacté deux hauts gradés de la police afin que le suspect soit rapidement appréhendé. «Cela doit servir d'exemple pour dissuader d'autres de commettre de tels actes», a-t-il souligné. De son côté, Anil estime que l'agression, survenue à 6 h 55 du matin, ne peut avoir d'autre motif que le vol.

«J'ai appelé le 133, le 148 et finalement le 999. Seul le 999 a répondu. Ils m'ont dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un, mais à ce moment-là, j'aurais déjà pu être mort», raconte-t-il, encore sous le choc.

Il dit craindre pour sa sécurité, ainsi que celle de sa famille et de ses collègues. Il remercie le ministre du Transport pour son soutien et espère que de tels incidents ne se reproduiront plus.

*Nom fictif