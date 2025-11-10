Ile Maurice: Une ado et un jeune de 19 ans ont eu des relations sexuelles dans les toilettes

Une enquête a été ouverte à la suite d'une plainte enregistrée à l'hôpital SSRN concernant une élève résidant à Mapou. Selon les premières informations, la jeune fille, hospitalisée depuis un mois pour des problèmes de santé mentale et d'épilepsie, aurait déclaré avoir eu des rapports sexuels à plusieurs reprises avec un jeune homme de 19 ans qu'elle aurait rencontré sur les réseaux sociaux.

Lors de sa déposition, la mineure a expliqué que le jeune homme lui aurait rendu visite à plusieurs reprises pendant les heures autorisées aux visiteurs, entre 15h30 et 17 heures. Elle soutient qu'il aurait profité de ces moments pour avoir des relations sexuelles avec elle, dans les toilettes du service hospitalier, à deux reprises en octobre, avant une dernière visite en novembre, au cours de laquelle il se serait limité à l'embrasser.

La jeune fille, accompagnée de sa mère, a indiqué souhaiter un examen médical par un médecin légiste afin de confirmer ses déclarations.

La police de la région et les services de protection de l'enfance ont été alertés.