Ile Maurice: Une ado et un jeune de 19 ans ont eu des relations sexuelles dans les toilettes

9 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

Une enquête a été ouverte à la suite d'une plainte enregistrée à l'hôpital SSRN concernant une élève résidant à Mapou. Selon les premières informations, la jeune fille, hospitalisée depuis un mois pour des problèmes de santé mentale et d'épilepsie, aurait déclaré avoir eu des rapports sexuels à plusieurs reprises avec un jeune homme de 19 ans qu'elle aurait rencontré sur les réseaux sociaux.

Lors de sa déposition, la mineure a expliqué que le jeune homme lui aurait rendu visite à plusieurs reprises pendant les heures autorisées aux visiteurs, entre 15h30 et 17 heures. Elle soutient qu'il aurait profité de ces moments pour avoir des relations sexuelles avec elle, dans les toilettes du service hospitalier, à deux reprises en octobre, avant une dernière visite en novembre, au cours de laquelle il se serait limité à l'embrasser.

La jeune fille, accompagnée de sa mère, a indiqué souhaiter un examen médical par un médecin légiste afin de confirmer ses déclarations.

La police de la région et les services de protection de l'enfance ont été alertés.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.