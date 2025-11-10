Congo-Kinshasa: L'envol récuse toute démarche de changement de la Constitution

Lors d'une matinée politique organisée le dimanche 9 novembre dans le quartier Camp Luka, commune de Ngaliema à Kinshasa, le parti Envol a exprimé son opposition à toute manoeuvre visant à modifier la Constitution de la RDC.

Le porte-parole provincial de ce parti d'opposition, Merdi Mazengo, estime que cette initiative risque de faire régresser le pays sur le chemin de la démocratie et d'entraver le processus de paix en cours.

Il a également encouragé le respect du calendrier électoral, qui prévoit la tenue de la présidentielle et d'autres scrutins en 2028.

« Vous savez bien que le changement de la Constitution et l'éventualité d'un troisième mandat du président Tshisekedi feraient reculer le pays sur le plan démocratique et risqueraient d'aggraver la crise politique. Il ne reste plus qu'environ 1 130 jours pour que le régime actuel organise les élections », a déclaré Merdi Mazengo.

Ce responsable politique estime que le chef de l'État devrait, durant cette période, concentrer ses efforts sur la réhabilitation des routes, l'amélioration de la desserte en électricité et en eau potable, ainsi que sur la restauration de la paix dans l'Est du pays.

Il a également dénoncé les violences policières : « Les policiers doivent sécuriser la population, et non tirer des coups de feu ni lancer des gaz lacrymogènes qui blessent des citoyens paisibles ».

Et de conclure :

« Je suis de retour, et je pense que personne ne peut interdire à un Congolais de vivre là où il le souhaite, comme ici au Camp Luka. Vous avez fait preuve de ténacité en participant à ce meeting populaire. Nous allons poursuivre la lutte contre toute idée de changement de la Constitution et contre tout éventuel glissement du régime actuel ».