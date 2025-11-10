Congo-Kinshasa: Julien Paluku appelle les producteurs locaux de cacao à s'organiser en coopérative

Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a appelé les producteurs locaux de cacao à s'organiser en coopérative afin de mieux faire face aux défis du marché.

Cet appel a été lancé le samedi 8 novembre, lors d'une émission diffusée sur la chaîne nationale RTNC.

« S'ils ne veulent pas, vous retenez votre cacao. Lorsqu'il y aura une rareté de cacao, si vous êtes tous organisés en coopérative et que vous retenez votre cacao, ils n'auront pas d'autre choix que de respecter le prix, parce qu'ils ont besoin de ce cacao. C'est parce que les gens sont pauvres qu'ils veulent se libérer de la production. Pourtant, s'ils la retenaient, ils pourraient imposer les prix », a souligné ce membre du gouvernement Suminwa.

Julien Paluku a également estimé qu'en s'organisant, les producteurs seraient en mesure d'imposer leurs prix aux acheteurs sur le marché. Il les a invités à saisir le ministre du Développement rural ainsi que celui de l'Agriculture pour connaître les modalités d'agrément en tant que coopératives de producteurs locaux de cacao.

Le ministre du Commerce extérieur a promis d'accompagner les producteurs dans l'identification des marchés les plus compétitifs et les plus rentables.

Il a aussi recommandé aux acheteurs de se référer aux prix publiés chaque semaine dans la mercuriale de son ministère :

« Le monde est dominé par les capitalistes. Certains savent où se trouvent les marchés et profitent de l'ignorance de la population pour imposer leurs prix. Pourtant, chaque semaine, nous publions ce qu'on appelle la mercuriale des prix, où sont affichés les prix du cacao, du café, de l'huile de palme, du cobalt, du cuivre, du zinc, etc. Il faut que la population commence à se référer à cette publication hebdomadaire pour opposer aux acheteurs les prix officiels fixés par le ministère du Commerce extérieur ».