Congo-Kinshasa: Julien Paluku appelle les producteurs locaux de cacao à s'organiser en coopérative

10 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a appelé les producteurs locaux de cacao à s'organiser en coopérative afin de mieux faire face aux défis du marché.

Cet appel a été lancé le samedi 8 novembre, lors d'une émission diffusée sur la chaîne nationale RTNC.

« S'ils ne veulent pas, vous retenez votre cacao. Lorsqu'il y aura une rareté de cacao, si vous êtes tous organisés en coopérative et que vous retenez votre cacao, ils n'auront pas d'autre choix que de respecter le prix, parce qu'ils ont besoin de ce cacao. C'est parce que les gens sont pauvres qu'ils veulent se libérer de la production. Pourtant, s'ils la retenaient, ils pourraient imposer les prix », a souligné ce membre du gouvernement Suminwa.

Julien Paluku a également estimé qu'en s'organisant, les producteurs seraient en mesure d'imposer leurs prix aux acheteurs sur le marché. Il les a invités à saisir le ministre du Développement rural ainsi que celui de l'Agriculture pour connaître les modalités d'agrément en tant que coopératives de producteurs locaux de cacao.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre du Commerce extérieur a promis d'accompagner les producteurs dans l'identification des marchés les plus compétitifs et les plus rentables.

Il a aussi recommandé aux acheteurs de se référer aux prix publiés chaque semaine dans la mercuriale de son ministère :

« Le monde est dominé par les capitalistes. Certains savent où se trouvent les marchés et profitent de l'ignorance de la population pour imposer leurs prix. Pourtant, chaque semaine, nous publions ce qu'on appelle la mercuriale des prix, où sont affichés les prix du cacao, du café, de l'huile de palme, du cobalt, du cuivre, du zinc, etc. Il faut que la population commence à se référer à cette publication hebdomadaire pour opposer aux acheteurs les prix officiels fixés par le ministère du Commerce extérieur ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.