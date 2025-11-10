Le Soudan a prononcé aujourd'hui un discours lors de la séance d'ouverture de la 26e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies pour le Tourisme (ONU Tourisme), tenue actuellement à Riyad sous la présidence du ministre saoudien du Tourisme, Ahmed ben Aqil Al-Khatib, en présence du secrétaire général sortant, Zurab Pololikashvili, et du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khalid Al-Eiser, a prononcé le discours du Soudan, après quoi il a quitté la salle avec la délégation soudanaise avant le début du vote pour le poste de secrétaire général. Ce départ volontaire a été effectué en signe de protestation contre la candidature présentée par les Émirats arabes unis, afin d'exprimer la position officielle du Soudan, qui rejette l'élection d'un responsable émirati à la tête de l'organisation.

Dans son allocution précédant le retrait, le ministre a souligné que la destruction systématique du secteur touristique soudanais, dans ses infrastructures et ses institutions, résulte des attaques perpétrées par la milice des Forces de Soutien Rapide (FSR), soutenue par des puissances régionales et étrangères. Ces agressions, a-t-il précisé, ont violé les principes de fraternité et de bon voisinage, tout en alimentant la machine de guerre ayant anéanti les capacités du peuple soudanais et d'un pays qui dispose pourtant d'un riche patrimoine touristique, de monuments historiques et de civilisations anciennes remontant à des millénaires, sans oublier ses vastes réserves naturelles.

Le ministre a également exprimé la gratitude du Soudan envers le Royaume d'Arabie saoudite - direction, gouvernement et peuple - pour l'organisation de cette 26e session de l'Assemblée générale de l'ONU Tourisme, saluant la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays.

Il a ajouté que le Soudan profite de tels forums internationaux pour adresser des messages à toutes les nations, les exhortant à soutenir le peuple soudanais et à appuyer ses causes justes.

M. Al-Eiser a déclaré : « Nous sommes conscients que cette assemblée est consacrée au domaine du tourisme, mais nous saisissons cette occasion pour appeler les États membres et affiliés à l'Organisation des Nations Unies pour le Tourisme à condamner les comportements et les positions qui compromettent la stabilité et le développement des pays membres. Nous exhortons la communauté internationale à adopter une position unifiée contre les États et entités qui soutiennent les groupes armés hors la loi, afin de protéger le patrimoine humain et de préserver l'avenir des peuples. »

Plus de 150 pays, représentés par leurs ministres du tourisme, ainsi que plus de 300 institutions et organisations spécialisées du secteur, ont pris part aux travaux de l'Assemblée générale.

En conclusion, le ministre Khalid Al-Eiser a réitéré les remerciements du Soudan au Royaume d'Arabie saoudite - direction, gouvernement et peuple - pour la qualité de l'organisation et la chaleur de l'accueil.