Ile Maurice: Accompagner les PME vers l'excellence locale

Le label Made in Moris lance officiellement la campagne d'inscriptions pour sa troisième édition du programme «En route vers le Made in Moris», qui vise à accompagner les entreprises dans leur processus de labellisation.

Cette initiative, soutenue par le gouvernement, les ministères des Finances et de l'Industrie, ainsi que par la MCB et SGS, se veut un levier pour renforcer la production locale et valoriser le savoir-faire national.

Destiné aux PME évoluant dans le secteur manufacturier ou les services, le programme recherche des entreprises ayant au moins trois ans d'activité avec 80 % de leur production ou transformation réalisées dans le pays. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 28 novembre 2025 via le site www.enrouteversmadeinmoris. mu. Depuis son lancement en 2024, ce programme a déjà permis à 67 PME de bénéficier d'un accompagnement gratuit, illustrant l'impact concret du dispositif.

Avec plus de 250 entreprises déjà labellisées, représentant 400 marques et 4 500 produits, le label Made in Moris incarne une production locale de qualité, responsable et solidaire. La majorité des entreprises labellisées (70 %) sont des PME, réparties dans huit secteurs : production industr ielle, textile, agroalimentaire, agricole, culturel et créatif , numérique, services et hôtellerie. La certification, délivrée en partenariat avec SGS, garantit le respect des normes et la crédibilité du label.

Le bilan de la Cohorte II, clos en septembre dernier, témoigne du succès du programme : sur 39 entreprises sélectionnées, 31 ont terminé la formation et 34 ont obtenu la labellisation, soit un taux de réussite de 94 %. Ces résultats exceptionnels dépassent largement ceux de la première cohorte, illustrant la pertinence d'un accompagnement structuré et complet.

Ce programme, qui comprend 76 heures de formation, 18 heures de coaching personnalisé, des diagnostics d'entreprise et des masterclasses (notamment sur la gestion financière et l'export), vise à outiller les entrepreneurs pour relever les défis du marché. Des événements d e networking renforcent également l'esprit de solidarité entre les participants. Selon Yann Charlotte, Manager, Operations & New Business Development, et Charlotte Moothooveeren, Project Executive, «ce programme va bien au-delà de la simple labellisation. Nous voyons une véritable transformation chez les entrepreneurs : ils acquièrent des compétences concrètes, élaborent de nouvelles stratégies et s'intègrent à un réseau dynamique. L'intelligence collective et l'entraide entre participants sont remarquables».