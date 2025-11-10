Ile Maurice: Des lois renforcées... mais des moyens d'application à consolider

Deux nouvelles régulations vont renforcer la protection des consommateurs : les Consumer Protection (Sale of Essential Goods During Emergency Period) Regulations 2025 et les Consumer Protection (Price Label) Regulations 2025. Leur promulgation a été approuvée par le Conseil des ministres le vendredi 7 novembre.

La première encadre la vente et la fixation des prix des produits essentiels lors de périodes d'urgence officiellement déclarées. Elle interdit aux commerçants de stocker excessivement des produits, de refuser de les vendre, d'augmenter les prix sans justification ou de pratiquer une tarification discriminatoire. Les détaillants devront également respecter les dispositions de la Fair Trading Act et de la législation sur la protection des consommateurs.

La seconde vise à moderniser l'affichage des prix afin de faciliter la comparaison pour les consommateurs. Elle fixe des normes de format et de visibilité claires pour les affiches de prix dans les points de vente.

Pour Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des Consommateurs d e l'île Maurice, ces mesures sont une avancée bienvenue. «Durant le Covid-19, mais aussi pendant les cyclones ou les périodes de fortes pluies, les consommateurs ont tendance à pratiquer le panic buying, certains produits étant alors très demandés. Cela ne justifie en aucun cas une augmentation des prix». Il souligne également que les consommateurs doivent signaler tout abus.

Si la modernisation de l'affichage des prix est saluée, des difficultés persistent sur le terrain. Depuis le 31 mars, les sanctions prévues par les Consumer Protection (Fixed Penalty Notice) (Amendment) Regulations 2025 ont été renforcées, avec des amendes ajustées en fonction du nombre de produits concernés. Pourtant, dans de nombreux commerces, l'affichage des prix reste encore insuffisant ou incorrect, soutient Jayen Chellum.

L'un des enjeux majeurs, selon lui, demeure la capacité à faire appliquer les lois. «Il est parfois difficile d'appliquer des réglementations même lorsqu'elles sont bien conçues, faute de ressources humaines suffisantes. Il est donc essentiel de prévoir des mécanismes et des moyens pour que ces lois puissent être appliquées pour protéger les consommateurs», conclut Jayen Chellum.