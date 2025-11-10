Ile Maurice: L'humoriste David Voinson fait salle comble au MGI

Il fallait s'y attendre : le public mauricien a répondu présent pour la première de l'humoriste français David Voinson, vendredi soir au Mahatma Gandhi Institute (MGI) à Moka. Une salle comble de plus de 700 personnes a accueilli le jeune comédien dans une ambiance à la fois festive et chaleureuse.

L'événement, organisé par Titanium Events Club, sous la houlette de Moshin Moosa, a vu une file d'attente impressionnante à l'entrée du MGI. Le ton était donné : la soirée promettait d'être exceptionnelle.

Avant l'arrivée de l'artiste, le public a eu droit à une première partie signée Les Trois Tchourels - trio formé par Vincent Duvergé, John Ducon et Yanesh Seambur. Un show typiquement mauricien, ponctué de blagues locales et d'un humour qui a mis tout le monde dans l'ambiance.

Charme et rires au rendez-vous

Lorsque David Voinson fait son entrée, vêtu de noir, le public l'accueille avec des applaudissements. D'emblée, le jeune humoriste séduit la salle, en taquinant gentiment le premier rang avec finesse et aisance. Mais la vraie surprise vient lorsqu'il glisse, avec un accent parfait, quelques expressions de chez nous - déclenchant une salve de rires et d'applaudissements. Le comédien déroule ensuite son spectacle avec brio : les relations hommes-femmes, les premiers rendez-vous, les déceptions sur les applications de rencontre, ou encore, les femmes au volant. Des situations du quotidien dans lesquelles beaucoup se reconnaissent.

Parmi les temps forts de la soirée, un échange spontané et touchant entre l'humoriste et Mia, une fillette de 9 ans du public. Un moment d'authenticité qui a fait fondre la salle. Autre surprise : l'apparition de son célèbre personnage, «la blonde», vêtue d'un tailleur rose, arborant fièrement le quadricolore mauricien. Une scène drôle et pleine de tendresse, où David rend hommage aux femmes.

Une fin Rock'N'Roll

Le spectacle se termine sur une note inattendue : David s'installe à la batterie, «celle qui trônait dans la chambre, juste à côté de la friteuse», plaisante-t-il. Un final rythmé, énergique, drôle et sincère.

Cerise sur le gâteau, l'hôtel Ocean's Creek a offert des cadeaux à 50 personnes présentes dans la salle, déclenchant une nouvelle vague d'euphorie. Et fidèle à sa simplicité, David Voinson a pris le temps, après le spectacle, de poser en photo avec ses fans. Une soirée réussie de bout en bout, entre rires, émotion et authenticité.