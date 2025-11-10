Ile Maurice: La beauté au service d'une noble cause

Le Trianon Convention Centre s'était paré de ses plus beaux atours, samedi soir, pour accueillir la grande finale du concours Miss India Worldwide Mauritius 2025, présenté par The Raj et soutenu par SBI (Mauritius) Ltd.

Placée sous le thème Beauty with a Noble Purpose, cette soirée glamour a su allier élégance, émotion et engagement social, tout en mettant en lumière le travail remarquable de la Cancer Association of Mauritius (CANMA).

Dès les premières notes de musique, le public a été transporté dans un univers où beauté rime avec bienveillance. Les prestations artistiques, chorégraphies éblouissantes et défilés des candidats ont fait de cette soirée un spectacle haut en couleur. Mais au-delà des paillettes, l'objectif était clair : sensibiliser à la lutte contre le cancer et soutenir les nombreuses actions menées par CANMA, sous la direction de Raj Ramrachia, fondateur et président de l'association.

Depuis plusieurs années, CANMA oeuvre sans relâche pour promouvoir la prévention, accompagner les malades et briser les tabous autour de la maladie.

Trois titres pour trois causes

Après des semaines de préparation et de formation axées sur le leadership, la communication et la sensibilisation, les participants ont foulé la scène devant un jury attentif.

À l'issue d'un spectacle féerique, les résultats tant attendus ont été annoncés :

Miss India Worldwide Mauritius 2025 : Sreepaul Mageshwari

Mr India Worldwide Mauritius 2025 : Usman Danish

Mrs India Worldwide Mauritius 2025 : Nundah Rooma

Les premiers dauphins sont : Malaika Usman, Akeelesh Hurnauth et Aproob Khema.

Les seconds dauphins : Nidhi Dhunputh, Kissoon Nitesh et Seeruthen Diya.

Sous les applaudissements nourris du public, les lauréats ont dédié leurs victoires à la cause du cancer, promettant de poursuivre leur engagement au-delà du concours. La soirée s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités du monde politique et social : le président de la République, Dharam Gokhool, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, l'ancien président Cassam Uteem et l'ancien vice-président Barlen Vyapoory, ainsi que Sandeep Prayag, député de la circonscription no 7 (Piton-Rivière-du-Rempart). Leur présence a témoigné du soutien institutionnel à cette initiative unique, où la culture indienne et la solidarité mauricienne se rejoignent pour servir une noble cause.

Dans son allocution, le président Dharam Gokhool a salué le travail de CANMA et rappelé l'importance de la prévention : «Ce concours illustre comment l'art et la culture peuvent devenir des instruments puissants de sensibilisation et de dignité. La beauté peut aussi servir la communauté.»

Il a rappelé que le cancer demeure la troisième cause de mortalité à Maurice et que la lutte contre la maladie ne peut être menée sans la participation active des citoyens : «Le gouvernement et les institutions médicales ne peuvent relever seuls ce défi. C'est ensemble, en unissant nos forces, que nous pourrons changer les choses.» Il a également évoqué sa rencontre avec Raj Ramrachia à la State House, où ils avaient discuté des moyens de renforcer la prévention et le soutien aux patients. Il a conclu son intervention sur une note pleine d'humanité : «Don't lose hope when the sun goes down, the stars will come out to greet you to strengthen your hearts and make you smile again.»

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a pour sa part salué l'engagement de CANMA et les efforts déployés dans la lutte contre le cancer. «Le Miss India Worldwide Mauritius n'est pas seulement un concours. C'est un mouvement où la grâce rencontre l'engagement, une plateforme où chacun peut utiliser sa voix pour promouvoir la prévention du cancer.»

Il a souligné les progrès réalisés dans les infrastructures médicales du pays : «Le National Cancer Centre à Phoenix est aujourd'hui doté d'équipements de pointe. Nous travaillons en étroite collaboration avec des oncologues indiens et des experts internationaux pour améliorer le diagnostic et le traitement.» Il a ensuite rappelé que le Child Cancer Scheme est toujours opérationnel, offrant un soutien précieux aux enfants atteints de cancer et à leurs familles.

Actuellement, près de 1 900 cas actifs de cancer sont recensés à Maurice, un chiffre qui démontre l'importance de poursuivre les efforts de prévention et de sensibilisation. Le ministre a également mentionné la présence à Maurice, du 3 au 7 novembre, d'une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), venue renforcer les capacités nationales en traitement du cancer.

«Seule, la médecine ne suffit pas. Nous avons besoin de l'implication de tous : associations, familles, citoyens. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. » Avant de conclure, Anil Bachoo a rendu hommage à la culture indienne et à ses valeurs : « Cette soirée nous rappelle que la beauté, la modestie et la solidarité font partie intégrante de notre héritage. Servir les autres, c'est donner un sens à sa vie. »

Quand la beauté devient un acte de foi

Au-delà des couronnes et des récompenses, le concours Miss India Worldwide Mauritius 2025 a mis en avant une philosophie : celle de la beauté au service de la vie. Les participants, formés à la communication, à la santé et à la psychologie, deviennent désormais des ambassadeurs de la prévention et de la dignité humaine. Cette édition aura marqué les esprits par la qualité de son organisation, la diversité des talents et la sincérité du message transmis. Dans une atmosphère de fête et de générosité, CANMA a une fois de plus prouvé qu'il est possible de transformer un concours de beauté en véritable outil de changement social.

Lorsque les lumières se sont éteintes au Trianon Convention Centre, une certitude demeurait : la beauté peut être un moteur de solidarité. Entre les rires, les danses, cette édition 2025 restera gravée dans les mémoires comme celle où l'élégance s'est mise au service de la compassion.