Ile Maurice: «Hakuna Matata» version Dukesbridge

C'était une ambiance royale au spectacle de fin d'année. Le mercredi 5 novembre, le Trianon Convention Centre s'est transformé en véritable savane africaine. Plus de 1500 élèves des écoles Dukesbridge ont participé à une représentation musicale : The Lion King ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'événement a tenu toutes ses promesses !

Peu avant le début du spectacle, il y avait déjà une impressionnante file d'attente devant le centre. Parents, enseignants, invités et passionnés de théâtre se sont pressés aux portes, impatients d'assister au spectacle. À l'intérieur, la salle était comblée, presque tous les sièges étaient pris. C'était un véritable succès populaire.

Deux représentations exceptionnelles ont eu lieu : une première à 10h00, honorée par la présence de la hautecommissaire d'Afrique du Sud, Hlamalani Nelly Manzini, et une seconde à 14h30, en présence de la haute-commissaire d'Australie, Kate Chamley. Ces invités de marque ont salué la créativité et l'énergie débordante des jeunes artistes.

Sur scène, les élèves de Dukesbridge ont uni leurs voix, leurs pas de danse et leurs talents d'acteurs pour redonner vie à l'univers magique du Roi Lion. Les costumes éclatants, les chorégraphies millimétrées, le décor immersif et la musique entraînante ont transporté le public dans un voyage inoubliable au coeur de la savane.

Ce spectacle de fin d'année a été une véritable célébration du talent, de la créativité et du travail d'équipe. Il a une fois de plus confirmé la qualité artistique et l'esprit de famille qui caractérisent la communauté Dukesbridge. Les applaudissements qui ont ponctué la représentation en disaient long : le public était conquis et l'émotion était palpable.

La Dukesbridge Musical Spectacular 2025 : The Lion King a été un moment grandiose, symbole de la passion et du dévouement de toute une génération d'élèves et d'enseignants.