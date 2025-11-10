Ile Maurice: «The Dodo and the Pirate Boy» entre en scène

Le célèbre dodo s'apprête à reprendre son envol. Après le succès de The Dodo Who Wanted to Fly, vendu à plus de 3 000 exemplaires et joué à guichets fermés, le spectacle musical The Dodo and the Pirate Boy signe le retour de Louis le dodo sur la scène du Caudan Arts Centre du 14 au 16 novembre, puis à nouveau du 12 au 14 décembre, vu que les représentations de novembre sont presque «sold out».

Ce nouveau chapitre, imaginé par Katrin Caine, suit l'amitié improbable entre Louis le dodo, Luca le garçon pirate et Grisgris la tortue, lancés dans une quête sur l'île Maurice pour retrouver un joyau volé. Le spectacle, d'une durée de 70 minutes, mêle anglais, français et créole, se comprend clairement et s'adresse à un public de 4 à 104 ans ! Dix chansons originales, allant de chants de pirates endiablés à des ballades tendres, promettent un voyage musical dont les mélodies sont entêtantes : «Horriblement, terriblement, frénétiquement...» entraînant !

Sur scène, le public retrouvera Corine Nisin (Louis le dodo), Maely Nisin (Luca le Pirate), Michele de Gennaro (Grisgris la tortue), Samson Thierry (le marlin), ainsi qu'une troupe de pirates au caractère bien trempé (Capt'n Shenannigan : Joël Ramdoo ; «Slick» Sam Seagull : Joanne Bartlett ; «Stinky» Saloman : Jean-Bernard Kung ; Barnacle Billy «Bubbles» : Freddy Carnel ; «Pegleg» Paddy : Jean-Luc Veder ; «Ironhook» McGraw : Eric Bienvenu ; «Stickler» Sid : Laurent Sambadoo ; «Greedy» Gustave: Fernand EspitalierNoël ; «Squawkers» the Parakeet : Zoey Veder et Old Luca : Désiré Permal). Les singes déjantés King Mojo, - interprété par Jérôme Rochecouste pour les représentations de novembre et Alan Easton en décembre - et Zigzag (Annabelle Ribot) promettent eux aussi leur lot de rires et de folie.

L'équipe artistique réunit Katrin Caine (auteure, compositrice et productrice), Zandria Selby (metteuse en scène et dramaturge), Corine Nisin (costumes et décors) et Joana Melchior (chorégraphie), accompagnées d'Attitude Dance Studio, de Rainbow Voices Children's Choir, qui s'était fait remarquer lors des African Asia Pacific Choir Games et a chanté en première partie du concert de Ladysmith Black Mambazo, hier à Pailles, et d'Amelia Stars Gymnastics.

Les représentations sont prévues vendredi 14 novembre à 19 heures, samedi 15 novembre à 15 h et 18 h 30 et dimanche 16 novembre à 15 h. Les billets sont disponibles à Rs 600 pour les adultes et Rs 450 pour les enfants. Les horaires de décembre ne sont pas encore communiqués.

Un rendez-vous familial à ne pas manquer - ou même pour se divertir tout seul ! - pour (re)plonger dans l'univers magique du dodo et partager une aventure rythmée de rires, de musique et d'émotion. De la création locale à soutenir et pas une énième reprise...