Ile Maurice: Saisie de plus de 400 kilos de drogue en haute mer

Une opération d'envergure a secoué le port ce dimanche 9 novembre, après l'interception en haute mer du pétrolier grec Alpha Bravery, à bord duquel environ 400 kilos d'une substance soupçonnée d'être de la cocaïne ont été découverts.

La drogue, dont la valeur marchande locale est estimée à plus de Rs 4,5 milliards, a été saisie lors d'une mission conjointe menée par la National Coast Guard (NCG) et l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), avec le soutien de plusieurs unités spécialisées.

Vers 14 h 30, le port a été transformé en véritable forteresse. Des éléments lourdement armés du Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM) et de la Special Mobile Force étaient déployés pour sécuriser les lieux et assurer le transport des scellés. Les officiers de la NCG, accompagnés du GIPM, ont transféré 15 paquets de drogue, emballés dans des sacs blancs, depuis le navire Da Patten Port Louis jusqu'au quai.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sous une surveillance maximale, la cargaison a ensuite été placée dans un blindé de la SMF avant d'être acheminée vers les Casernes centrales, où elle a été consignée pour expertise. Selon les premières informations du Police Press Office, le capitaine de l'Alpha Bravery aurait lui-même donné l'alerte vendredi après-midi, après la découverte de plusieurs colis suspects dans la salle des machines. Le pétrolier, en route entre le Brésil et Singapour, comptait 23 membres d'équipage, dont cinq femmes.

L'ASP Suhail Lidialam, responsable du Police Press Office, a expliqué : «Les autorités mauriciennes ont été informées le vendredi 7 novembre par une agence maritime locale qu'un navire grec, Alpha Bravery, transportait une quantité de drogue fraîchement découverte à bord. Une opération coordonnée a immédiatement été lancée. Le bateau a été intercepté en haute mer et escorté jusqu'à nos eaux territoriales par la NCG.»

Les commandos mauriciens ont pris le contrôle du navire dans la nuit de samedi à dimanche, scellant la zone où la drogue était cachée avant de le ramener au port. L'ADSU, assistée par la Maritime Intelligence Cell et le DCIU, a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de la cargaison et identifier le réseau impliqué. Les premières pistes évoquent une provenance sud-américaine, liée aux routes de trafic transocéanique. L'ASP Lidialam a précisé : «Il s'agit d'une déclaration initiale. L'enquête suit son cours et d'autres détails seront communiqués ultérieurement.»

Du côté des autorités, on parle déjà d'une opération exemplaire par sa coordination et son efficacité. L'Alpha Bravery demeure pour l'heure immobilisé en mer, sous haute surveillance.