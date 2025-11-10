Congo-Kinshasa: Début ce lundi de la formation de 2 500 nouveaux magistrats à Kinshasa et Lubumbashi

La formation de 2 500 nouveaux magistrats débute ce lundi 10 novembre 2025 dans les villes de Kinshasa et Lubumbashi dans le Haut-Katanga, selon les sources officielles du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Cette session intensive qui dure 3 mois vise à renforcer l'efficacité, l'éthique, la compétence et la déontologie des magistrats avant leur déploiement dans les différentes juridictions du pays.

Le centre de Kinshasa accueille 2 134 magistrats tandis que celui de Lubumbashi en forme 374. Après cette formation, ces magistrats seront affectés à travers la RDC dans le cadre d'un programme national de renforcement de l'appareil judiciaire visant le rétablissement de l'Etat de droit et assurer la lutte contre l'impunité. Cette vague complète une première promotion de 2 500 magistrats déjà en fonction depuis 2023, tous issus du même concours national d'octobre 2022.

Le président du CSM et de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a salué cette avancée majeure en soulignant l'engagement du Chef de l'État à recruter au total 5 000 nouveaux magistrats pour consolider la justice congolaise. Il a également annoncé que ces magistrats recevront enfin leur paye dès ce lundi, avec tous les arriérés accumulés depuis plus d'un an d'attente après leur nomination par ordonnance présidentielle. Cette annonce a été chaleureusement accueillie par les magistrats présents.