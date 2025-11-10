Soudan: Le directeur général de la production à Gedaref préside la réunion du comité des partenaires exécutifs du projet canadien

Le directeur général du ministère de la Production et des Ressources économiques de l'État de Gedaref, ingénieur Ammar Abdalla Suleiman, a présidé lundi la réunion conjointe du comité des partenaires exécutifs du projet canadien, qui comprenait l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dans la salle de réunion du ministère à Gedaref.

La réunion a passé en revue les activités ciblées dans le cadre du projet canadien, qui vise à renforcer la production et à améliorer les moyens de vivres des communautés locales dans trois localités de l'État, à savoir Al-Rhad, Al-Faw et Al-Fashqa, à travers la mise en oeuvre d'interventions de développement couvrant trois villages dans chaque localité.

Les participants ont discuté les différents domaines d'intervention, notamment ceux liés à la possibilité pour les producteurs de bénéficier d'intrants agricoles, ainsi qu'à la création et à la réhabilitation de sources d'eau pour soutenir les activités agricoles et d'élevage dans les zones ciblées.

Le Directeur du Bureau de la FAO à Gedaref, Banga Hajo, a affirmé l'engagement de l'Organisation à soutenir les efforts du gouvernement de l'État pour la mise en oeuvre du projet canadien, soulignant que la FAO oeuvre, à travers cette coopération pour réaliser le développement durable et à améliorer les moyens de vivres des communautés rurales à travers le renforcement de la production agricole et le développant des infrastructures dans les zones cibles.

Lors de la réunion, l'ingénieur Ammar Abdalla Suleiman a souligné l'importance de la coordination entre tous les partenaires pour garantir la réalisation des objectifs du projet et la durabilité de ses résultats, saluant le rôle actif joué par la FAO et les institutions nationales participant à la mise en oeuvre des programmes de développement dans l'état province.