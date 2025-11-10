Togo: Le gouvernement accélère la mise en oeuvre de l'assurance maladie universelle

Le Gouvernement togolais confirme l'accélération de la mise en oeuvre de l'Assurance Maladie Universelle (AMU), un dispositif national destiné à garantir à chaque personne vivant sur le territoire un accès équitable aux soins de santé essentiels. Instituée par la loi n° 2021-022, l'AMU est désormais opérationnelle à l'échelle nationale depuis 2024.

Fruit d'une collaboration entre l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM) et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), l'AMU couvre aussi bien les agents publics et leurs ayants droit que les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, ainsi que les acteurs du secteur informel et agricole.

L'adhésion se fait par immatriculation et mise à jour des ayants droit, avec, le cas échéant, le paiement de cotisations. Un dispositif de tiers payant permet de réduire considérablement les avances de frais, facilitant ainsi l'accès aux soins.

Des résultats concrets dès la première année

Selon le rapport d'étude au fond du projet de loi de finances 2025, environ 2,4 millions de personnes étaient déjà couvertes par l'AMU en 2024, confirmant la montée en puissance du dispositif.

Dès le démarrage opérationnel, 800 000 bénéficiaires avaient été enrôlés, témoignant de la rapidité d'adhésion de la population.

L'INAM, qui compte aujourd'hui plus de 509 000 assurés, s'appuie sur un vaste réseau de 270 pharmacies et 1 263 formations sanitaires publiques et privées, garantissant une accessibilité territoriale étendue. Avant même la généralisation de l'AMU, l'Institut enregistrait déjà des volumes élevés de prestations : 4,5 millions de consultations et plus de 5,5 millions d'actes de biologie, preuve de la solidité du système.

Une réforme sociale majeure

Reposant sur les principes d'universalité, de solidarité et de mutualisation des risques, l'AMU togolaise offre un panier de soins complet : consultations, hospitalisations, imagerie, analyses, maternité, appareillages et transports sanitaires.

Cette approche vise à renforcer la protection financière des ménages et à réduire les inégalités d'accès aux soins.

Parmi les innovations notables figure la carte d'assurance numérique, un outil moderne qui facilite la gestion des droits et l'accès sécurisé aux soins, y compris en dehors des grands centres urbains.

Un modèle salué sur le continent

Le modèle de gouvernance partagée entre l'INAM et la CNSS permet de mieux répondre à la diversité des situations professionnelles, notamment avec l'intégration progressive des travailleurs indépendants et des acteurs du secteur informel - une avancée saluée au niveau africain.

Cette extension progressive illustre la volonté du gouvernement togolais de ne laisser personne de côté, en intégrant de nouvelles catégories sociales dans plusieurs localités à travers le pays.

Des perspectives tournées vers la modernisation

Dans les années à venir, les autorités entendent poursuivre la dynamique d'inclusion en renforçant la sensibilisation, l'enrôlement, la qualité des prestations et la digitalisation du système de santé.

L'objectif est clair : accroître durablement la couverture maladie et garantir un accès équitable aux soins pour tous.