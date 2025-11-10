Ile Maurice: Deux Français écopent de 22 ans de prison chacun

10 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Suresh Moorlah

Diafra Trarore et Youssouf Cherif, deux Français, ont été condamnés à 22 ans de servitude pénale chacun le vendredi 7 novembre par le juge Mehdi Manrakhan, siégeant en Cour d'assises. Ils ont plaidé coupables pour trafic de haschisch.

Dans son jugement, le juge devait préciser que l'importation de cette drogue à Maurice a été faite dans un but lucratif. Diafra Trarore était poursuivi pour avoir importé 39 boulettes de haschisch pesant 405,09 g et d'une valeur marchande de Rs 1,2 million.

Quant à l'accusé no 2, Youssouf Cherif était lui accusé d'être en possession de 78 boulettes de la même drogue pesant 781,49 g et d'une valeur marchande estimée à Rs 2,3 millions.

Les deux Français étaient arrivés à Maurice le 12 juillet 2019 en provenance de Paris sur deux vols différents. Dans leur déposition aux enquêteurs, ils ont raconté avoir transporté la drogue pour de l'argent.

