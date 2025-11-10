Ile Maurice: GangGang Osmose fait le buzz avec sa chanson sur Mamy

L'affaire du milliardaire malgache Mamy Ravatomanga, réfugié à Maurice après la chute du président Andry Rajoelina, inspire désormais la scène musicale. Le chanteur mauricien GangGang Osmose fait le buzz avec sa chanson satirique Kisann-la pran kas Mamy?, devenue virale sur Facebook.

Sa vidéo fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux, cumulant des milliers de vues et de partages. Le morceau, à la fois ironique et entraînant, évoque avec humour le train de vie des puissants. «Tou dimounn pe dimann kouma Mamy tou kout al dan klinik?», chante-t-il, reflétant le regard critique du public.

De son vrai nom Reety Massandy, GangGang a fondé le groupe Osmose en 2015 avant de poursuivre sa carrière musicale en France. «Je me considère comme un électron libre», dit-il. «J'aime parler d'actualité dans mes chansons.»

L'artiste prépare déjà de nouveaux titres. «Je suis en studio pour finaliser la chanson Mamy», confie-t-il. Sur les réseaux, sa créativité et son audace sont saluées autant à Maurice qu'à Madagascar.