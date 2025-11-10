Ile Maurice: GangGang Osmose fait le buzz avec sa chanson sur Mamy

10 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

L'affaire du milliardaire malgache Mamy Ravatomanga, réfugié à Maurice après la chute du président Andry Rajoelina, inspire désormais la scène musicale. Le chanteur mauricien GangGang Osmose fait le buzz avec sa chanson satirique Kisann-la pran kas Mamy?, devenue virale sur Facebook.

Sa vidéo fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux, cumulant des milliers de vues et de partages. Le morceau, à la fois ironique et entraînant, évoque avec humour le train de vie des puissants. «Tou dimounn pe dimann kouma Mamy tou kout al dan klinik?», chante-t-il, reflétant le regard critique du public.

De son vrai nom Reety Massandy, GangGang a fondé le groupe Osmose en 2015 avant de poursuivre sa carrière musicale en France. «Je me considère comme un électron libre», dit-il. «J'aime parler d'actualité dans mes chansons.»

L'artiste prépare déjà de nouveaux titres. «Je suis en studio pour finaliser la chanson Mamy», confie-t-il. Sur les réseaux, sa créativité et son audace sont saluées autant à Maurice qu'à Madagascar.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.