Ile Maurice: Des «devoirs ministériels» invoqués

10 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

La formation de cinq jours destinée aux officiers du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille s'est ouverte ce matin au National Women Development Centre, à Phoenix.

Organisé en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Pedostop et le Centre hospitalier universitaire de La Réunion, l'atelier vise à renforcer les compétences des équipes sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles et la prévention des abus sur mineurs.

Annoncée pour l'ouverture officielle, la ministre Arianne Navarre-Marie n'était finalement pas présente. C'est le Permanent Secretary, Daniel Labonne, qui a pris la parole pour présenter les excuses de la ministre et son discours, affirmant qu'elle n'avait pas pu se rendre à la fonction en raison de «devoirs ministériels».

Cette absence ne passe toutefois pas inaperçue. Elle survient alors que les tensions s'accentuent au sein de l'Alliance du changement. Selon plusieurs sources politiques, les relations entre les deux partenaires se sont nettement refroidies ces dernières semaines au point où l'hypothèse d'une cassure de l'alliance avant la fin de novembre circule désormais avec insistance. L'absence de la ministre, même officiellement justifiée, ajoute une couche supplémentaire aux spéculations entourant l'avenir immédiat de la coalition au pouvoir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur place, la formation s'est poursuivie comme prévu, avec les équipes techniques, les formateurs et les partenaires présents. Les sessions couvrent notamment les procédures d'intervention, l'écoute des victimes et la coordination interinstitutionnelle.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.