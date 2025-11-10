Ile Maurice: Des «devoirs ministériels» invoqués

La formation de cinq jours destinée aux officiers du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille s'est ouverte ce matin au National Women Development Centre, à Phoenix.

Organisé en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Pedostop et le Centre hospitalier universitaire de La Réunion, l'atelier vise à renforcer les compétences des équipes sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles et la prévention des abus sur mineurs.

Annoncée pour l'ouverture officielle, la ministre Arianne Navarre-Marie n'était finalement pas présente. C'est le Permanent Secretary, Daniel Labonne, qui a pris la parole pour présenter les excuses de la ministre et son discours, affirmant qu'elle n'avait pas pu se rendre à la fonction en raison de «devoirs ministériels».

Cette absence ne passe toutefois pas inaperçue. Elle survient alors que les tensions s'accentuent au sein de l'Alliance du changement. Selon plusieurs sources politiques, les relations entre les deux partenaires se sont nettement refroidies ces dernières semaines au point où l'hypothèse d'une cassure de l'alliance avant la fin de novembre circule désormais avec insistance. L'absence de la ministre, même officiellement justifiée, ajoute une couche supplémentaire aux spéculations entourant l'avenir immédiat de la coalition au pouvoir.

Sur place, la formation s'est poursuivie comme prévu, avec les équipes techniques, les formateurs et les partenaires présents. Les sessions couvrent notamment les procédures d'intervention, l'écoute des victimes et la coordination interinstitutionnelle.