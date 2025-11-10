Ile Maurice: La Mauricienne Padmini Waldron abattue par son mari

La nouvelle a choqué plus d'un et donne froid dans le dos. La Mauricienne Padmini Devi Coopamah Waldron (photo), 47 ans, a été retrouvée sans vie samedi matin dans sa résidence de DeLand, en Floride, aux États-Unis. Selon plusieurs chaînes d'information internationales, la police a confirmé qu'il s'agit d'un meurtre-suicide : son époux, Scott Waldron, 49 ans, agent de probation, aurait abattu son épouse avant de se donner la mort avec son arme de service.

Les faits se sont déroulés dans leur maison de Cape Cod Road, où les corps ont été découverts dans la salle de bains de la chambre principale. D'après un rapport de la chaîne américaine WESH 2, c'est une amie du couple qui a fait la macabre découverte. Elle était venue aider Padmini à préparer la fête d'anniversaire de son frère autiste âgé de 35 ans. À son arrivée, c'est le frère de la victime qui a ouvert la porte, expliquant que sa soeur n'était pas encore réveillée. En allant la chercher, ils ont trouvé les deux corps dans une mare de sang, l'arme posée à proximité de Scott Waldron.

Le frère de Padmini aurait confié aux enquêteurs avoir entendu un fort bruit la veille au soir, sans imaginer l'horreur qui s'était produite. Les voisins, encore sous le choc, ont décrit le couple comme discret et aimable, installé dans le quartier depuis moins d'un an. Certains se rappellent avoir vu Padmini distribuer des bonbons à Halloween, souriante et attentionnée comme d'habitude. Le motif du drame reste pour l'heure inconnu, a indiqué la police de DeLand, mais l'enquête se poursuit.

Accomplie et respectée dans le milieu académique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Padmini Coopamah Waldron avait un parcours exceptionnel, ayant toujours atteint l'excellence que ce soit au Queen Elizabeth College ou à l'université de Maurice, où elle a obtenu une licence avec mention en français, avant d'aller aux États-Unis poursuivre de brillantes études. Titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en science politique de l'université d'Arizona, elle avait consacré sa carrière à l'enseignement et à la recherche.

Elle était directrice de l'Office of Honors Research au Burnett Honors College de l'université de Central Florida (UCF), l'une des plus prestigieuses universités de l'État. Avant de rejoindre l'UCF, elle avait été associate director du programme SOURCE à la Case Western Reserve University, à Cleveland (Ohio), et professeure de science politique spécialisée dans le développement international, les conflits ethniques et la démocratie en Afrique subsaharienne.

Ses proches la décrivent comme une femme exceptionnelle, qui avait toujours le coeur sur la main. «Elle était animée par une bonté déconcertante et très généreuse.» Ils évoquent «une lumière qui brillait à travers sa gentillesse et son humour», une amoureuse des animaux, de la nature et des cuisines du monde. Elle était très croyante. Ses funérailles se sont tenues en privé et la famille invite ceux qui souhaitent honorer sa mémoire à faire un don à Lend A Helping Paw Shih Tzu Rescue, une organisation de protection animale qu'elle soutenait. Cette disparition tragique laisse un immense vide dans le coeur de tous ceux qui l'ont aimée.