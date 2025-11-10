Ile Maurice: Saisie en haute mer de 400 kg de cocaïne

Opération d'envergure dans le port hier après l'interception du pétrolier grec Alpha Bravery, transportant environ 400 kilos de cocaïne, estimés à plus de Rs 4,5 milliards. La saisie a été effectuée lors d'une mission conjointe de la National Coast Guard (NCG) et de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), avec le soutien d'unités spécialisées.

Vers 14 h 30, le port s'est transformé en forteresse. Des éléments du Groupement d'intervention de la police mauricienne et de la Special Mobile Force ont assuré la sécurité et le transport des 15 colis saisis, emballés dans des sacs blancs, jusqu'aux bureaux de l'ADSU pour expertise.

Selon le Police Press Office (PPO), le capitaine de l'Alpha Bravery a donné l'alerte vendredi après-midi après la découverte de colis suspects dans la salle des machines. Le pétrolier, en route du Brésil vers Singapour, comptait 23 membres d'équipage, dont cinq femmes.

«Les autorités mauriciennes ont été informées vendredi par une agence maritime locale qu'un navire grec, Alpha Bravery, transportait une quantité de drogue fraîchement découverte à bord.Une opération coordonnée a immédiatement été lancée. Le bateau a été intercepté en haute mer et escorté jusqu'à nos eaux territoriales par la NCG», a déclaré l'ASP Suhail Lidialam, responsable du PPO.

Les commandos mauriciens ont pris le contrôle du navire dans la nuit de samedi à dimanche, scellant la zone où la drogue était cachée avant de ramener le navire au port. L'ADSU, assistée par la Maritime Intelligence Cell et le DCIU, enquête pour déterminer l'origine exacte de la cargaison et le réseau impliqué. Les premières indications évoquent une provenance sud-américaine. Le navire reste immobilisé en mer sous haute surveillance.