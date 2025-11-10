Burkina Faso: Commémoration de l'unité allemande - 35 ans d'unification célébrée à Ouagadougou

L'ambassade de l'Allemagne au Burkina Faso a célébré en différé « le jour de l'unité allemande », vendredi 7 novembre 2025 à Ouagadougou.

La révolution pacifique en Allemagne de l'Est du 3 octobre 1990 amarqué la fin d'une division brutale entre la République fédérale d'Allemagne (RFA) et la République démocratique d'Allemagne (RDA). Cette date a été le début d'une réunification, signe de liberté et de victoire du peuple allemand. Ainsi, la représentation diplomatique de l'Allemagne au Burkina Faso a commémoré cet évènement en différé, vendredi 7 novembre 2025, à Ouagadougou.

La cérémonie a connu la présence des membres du gouvernement et de nombreux invités. Selon l'ambassadeur de l'Allemagne au Burkina Faso, Dietrich Becker, le peuple allemand a pu décider lui-même de son propre destin, après plus de 40 ans de séparation involontaire entre la RFA et la RDA, due à l'impérialisme russo-soviétique. Pour lui, si l'Allemagne a été réunifiée, c'est grâce aux leçons tirées et son engagement en faveur du droit international. Le diplomate a soutenu que pour l'Allemagne, ce passé inclut également l'intégration d'un dialogue sincère avec les peuples d'Afrique sur le passé et un avenir commun.

Dietrich Becker a ainsi salué la qualité du partenariat entre le Burkina Faso et l'Allemagne. Il a expliqué que le soutien de l'Allemagne au développement du Burkina Faso se fait dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action pour la stabilisation et le développement (PASD) du gouvernement burkinabè. L'ambassadeur de l'Allemagne estime que les résultats de la coopération en 2024 et 2025 sont appréciables. Dans le cadre de l'assainissement, il a relevé que plus de 250 000 personnes supplé-mentaires ont été desservies en eau potable.

La réunification de l'Allemagne, plus qu'un symbole

« Au niveau de l'agriculture, plus de 5 000 hectares de bas-fonds ont été aménagés pour la riziculture avec plus de 80 000 emplois créés dans la production d'anacarde. Pour ce qui est du soutien humanitaire aux populations affectées par la crise sécuritaire, plus de 8 milliards FCFA ont été mobilisés, ces 12 derniers mois. Sur le plan culturel, de nombreux artistes et journalistes burkinabè ont voyagé sur l'Allemagne pour des échanges fructueux », a-t-il poursuivi. Fort de ces résultats, l'ambassadeur Dietrich Becker a remercié le gouvernement burkinabè pour la franche collaboration.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a transmis les salutations et félicitations du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, au peuple allemand pour cette lutte de réunification. Au nom du gouvernement, il a formulé le voeu que les obstacles franchis en 35 ans, se consolident davantage. Pour le ministre Traoré, cette réunification est plus qu'un symbole d'unité.

« Elle nous invite à réfléchir sur de nouveaux usages que nous devons faire et tirer des briques qui peuvent être utilisées pour construire des ponts, des passerelles », a-t-il dit. Dans le cadre de la coopération, Karamoko Jean marie Traoré a traduit sa satisfaction pour les différents résultats observés dans plusieurs domaines comme

la santé, la formation, l'agriculture. Il a confié être témoin du grand changement apporté par l'Allemagne aux Burkinabè. Pour cela, il a appelé à la consolidation de cette coopération.