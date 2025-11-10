Burkina Faso: Banque postale du pays - L'agence principale de Bobo-Dioulasso est fonctionnelle

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré l'agence principale de la Banque Postale du Burkina Faso (BPBF) à Bobo-Dioulasso, le samedi 8 novembre 2025. L'ouverture de cette agence traduit la volonté du gouvernement de renforcer l'accès des populations et des acteurs économiques aux services financiers modernes.

La Banque postale du Burkina Faso (BPBF) se rapproche davantage de sa clientèle afin de mieux la servir. En moins de trois années d'existence, elle vient de mettre en service sa 8e agence à travers le pays. Il s'agit de l'agence principale de Bobo-Dioulasso, portant les agences de la BPBF et 45 cash points (les cash points sont de mini-agences logées au sein des agences de La Poste BF). Ladite agence a été inaugurée, le samedi 8 novembre 2025, par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Née de l'engagement de la Poste Burkina Faso à mettre à la portée des Burkinabè des services bancaires modernes, fiables et inclusifs, l'inauguration de cette nouvelle agence vient renforcer le maillage territorial de la banque qui est déjà présente dans plus de 40 localités. Selon le directeur général de la BPBF, Inoussa Boudaone, l'objectif à terme est d'être présent sur tout le territoire national afin de devenir le leader de l'inclusion financière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Pour ce faire, nous nous appuyons sur des avantages concurrentiels d'exception, notamment un maillage territorial unique, grâce à notre présence dans des localités où aucune autre banque n'ose s'aventurer », a-t-il indiqué. Pour lui, l'inauguration de l'agence de Bobo-Dioulasso est l'affirmation de la vision stratégique de la BPBF, une banque résolument tournée vers l'avenir mais ancrée dans une histoire et des valeurs intimement liées au destin du pays. « Cette agence n'est pas une agence de trop dans la région du Guiriko. Nous sommes confiants en notre poids et en notre force. C'est pourquoi nous avons décidé de nous installer ici.

Nous savons que Bobo-Dioulasso est un coeur économique très important pour le pays, et nous avons notre partition à jouer », a ajouté le directeur général. Opérant sur le marché bancaire national depuis avril 2023, la BPBF comptait, au 31 octobre 2025, 18 000 comptes bancaires.

Faire de l'inclusion financière une réalité

Selon le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, la mission de la BPBF est de rapprocher la finance de tous, partout, et de porter la lumière bancaire jusque dans les villages les plus reculés, afin de faire de l'inclusion financière, non pas un idéal proclamé, mais une réalité vécue. A l'en croire, cette expansion méthodique et ambitieuse est le fruit de la vision d'un Etat stratège, de femmes et d'hommes dévoués, et d'un partenariat fécond avec la Poste Burkina Faso, sa maison mère.

« Notre combat pour l'indépendance réelle ne se joue pas seulement sur le front militaire. Il se joue et se gagne aussi, et surtout, sur le front économique, dans la conquête de notre autonomie productive et financière », a-t-il souligné. Pour le ministre Nacanabo, la Banque postale doit être un instrument de transformation sociale, un levier de développement territorial et un moteur d'autonomisation pour les femmes et les jeunes.

Quant à la cheffe de l'agence principale de Bobo-Dioulasso, Ruphine Pooda, elle a rappelé que la BPBF est une banque commerciale essentiellement à capitaux publics, dont l'actionnaire majoritaire est la Poste BF. « La particularité de la Banque postale, c'est qu'elle appartient au contribuable burkinabè. Pour nous, avoir un compte à la Banque postale, c'est poser un acte patriotique car cela revient à se battre ensemble, main dans la main, pour faire avancer le pays », a-t-elle déclaré. Elle a exprimé sa gratitude envers la clientèle existante pour la confiance accordée, avant d'assurer que la banque va continuer de fournir des services de qualité dans ses nouveaux locaux modernes. La cheffe d'agence a, de ce fait, invité la population bobolaise à faire de la BPBF leur banque privilégiée.