Burkina Faso: Rencontre gouvernement-secteur privé - Le Premier ministre reçoit une délégation de la CCI-BF

En prélude à la 22e édition du Cadre de concertation public-privé (CC-PP), le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce dimanche 9 novembre 2025, à Bobo-Dioulasso, une audience à la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), conduite par son président, Roland Achille Sow.

Cette rencontre intervient dans le cadre des préparatifs de la Rencontre nationale gouvernement/secteur privé (RGSP), prévue les 10 et 11 novembre 2025, à la Maison de la culture Monseigneur Anselme Titianma Sanon de Bobo-Dioulasso. Selon Roland Achille Sow, cette audience a été l'occasion de souhaiter la bienvenue au Premier ministre et d'échanger sur un certain nombre de préoccupations majeures du monde économique. La délégation a également réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement dans la transformation structurelle de l'économie nationale. « Ce matin, nous avons eu la chance d'assister à l'inauguration du CNATAC, une unité d'accompagnement à la transformation du coton.

Cet événement nous rappelle que le développement du Burkina Faso passe nécessairement par l'industrie, par la transformation agricole et par un développement endogène », a-t-il souligné. Le président de la CCI-BF a salué le fort engagement du Premier ministre à soutenir les initiatives du secteur privé, moteur essentiel de création d'emplois et de valeur ajoutée. « Il y a eu un fort engagement du Premier ministre et c'est tout à son honneur et aussi à l'honneur du secteur privé. La rencontre de demain permettra d'aborder les difficultés que rencontrent les acteurs du secteur privé burkinabè », a-t-il précisé.

Revenant sur la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, M. Sow a rappelé la nécessité d'une économie fondée sur la production locale, avant d'insister sur l'importance du partenariat Etat-secteur privé pour stimuler la croissance et renforcer la souveraineté économique du pays.

Ce dialogue constant entre le gouvernement et le secteur privé illustre une volonté commune de consolider une économie résiliente, innovante et inclusive, portée par les entreprises nationales et les acteurs économiques de toutes les régions du pays.