Burkina Faso: Marathon Houet de Sidwaya - Un coup de maître

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé la première édition du « Marathon Houet de Sidwaya », le samedi 8 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Placé sur le thème : « Le Sport, facteur de paix et de cohésion sociale », ce marathon a réuni plus de 1 200 athlètes pour l'élite régionale de 10 kilomètres (km) et 21 km pour l'élite nationale.

Le samedi 8 novembre 2025 restera gravé dans les annales de Bobo-Dioulasso. En effet, la ville a vibré au rythme effréné de la toute première édition du Marathon Houet des Editions Sidwaya. Pour un coup d'essai, cette première édition tenue sur le thème : « Le Sport, facteur de paix et de cohésion sociale », a été un coup de maître. « Je peux dire avec toute modestie mise à part que nous avons été comblés au-delà de nos attentes pour une première édition », s'est félicitée la directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh. Avec un objectif de 1 000 athlètes à inscrire pour ce premier acte, Mme Badoh a laissé entendre que ce chiffre a été largement dépassé au point que le comité d'organisation était obligé d'arrêter les inscriptions avant date.

« Nous avons refusé du monde. Ce sont plus de 1200 inscrits qui ont répondu à l'appel à la ligne de départ. Et tous ont franchi la ligne d'arrivée sans aucun abandon », a laissé entendre Assetou Badoh toute satisfaite. Dès 5 heures du matin, l'effervescence régnait à la direction régionale des Editions Sidwaya, lieu de rassemblement des athlètes et des membres du comité d'organisation. L'attente fut courte avant le coup de pistolet officiel, donné à 7 heures 25 minutes par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdewendé Gilbert Ouédraogo, marquant le départ des marathoniens. Un faux départ des autorités avait eu lieu cinq minutes auparavant. Le parcours, qui longeait le « majestueux » marigot Houet, a mis à l'épreuve l'endurance, la discipline et la persévérance des athlètes.

Un engouement total

L'engouement était palpable. Dès le deuxième kilomètre, un groupe de dix coureurs s'est détaché en tête. Le classement s'est affiné au fil des kilomètres, et c'est Daouda Konaté (dossard 847) qui a dominé l'élite régionale (10 km) à la ligne d'arrivée en 34 minutes et 25 secondes suivi de Paré Aramiyaho (36' 22") et de Zongo Robert (37' 20"). La première dame à franchir la ligne d'arrivée de l'élite régionale se nomme Sibiri Sita. Elle a cumulé la prime du premier prix féminin de 150 000 F CFA, le prix spécial Orange Burkina de 75 000 F CFA et le prix de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) de l'élite régionale de

50 000 F CFA. Daouda Konaté a, quant à lui, reçu une enveloppe de 150 000 F CFA, un poste téléviseur et des gadgets.

Sur la longue distance de 21 kilomètres, le titre de champion de l'élite nationale est revenu à Romain T. Nikièma. Il a franchi la ligne d'arrivée en un temps impressionnant de 1 heure, 11 minutes et 43 secondes. Il est suivi de Neon Roger qui a enregistré une performance de 1h 12mn 06s, et de Nébié Boubacar Sidiki 1h 12mn 31s. Romain Nikièma remporte ainsi la première édition de l'élite nationale d'une prime de 300 000 F CFA, un téléviseur et divers gadgets. L'athlète classé 2e empoche une enveloppe de

200 000 F CFA et des gadgets, et le 3e une prime de 150 000 F CFA et des gadgets. Chez les dames de l'élite nationale, Florence Kinda a été la première à l'arrivée.

Au-delà de la compétition, l'esprit de cohésion a marqué l'événement. Le ministre de la Communication a salué l'impressionnante participation, notamment celle des jeunes, et l'engagement des athlètes, citant l'image forte de certains coureurs se tenant la main pour franchir la ligne d'arrivée. La directrice générale des Editions Sidwaya a également exprimé sa fierté devant ce franc succès, soulignant que la jeunesse a démontré son « engagement » et sa résilience. « Courir ce samedi matin, pour la cohésion, la paix, la ville de Sya et le Burkina Faso, est un spectacle en soi », a-t-elle indiqué. L'événement, qui visait à rapprocher le Quotidien d'Etat de ses lecteurs et à doter Bobo-Dioulasso d'un événement sportif pérenne, est considéré comme une réussite.