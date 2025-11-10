Burkina Faso: Marathon Houet de Sidwaya - Ibrahima Zerbo, un passionné venu de France fouler les terres de ses origines

10 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Paténéma Oumar Ouedraogo

Ibrahima Zerbo, Burkinabè vivant en France, a parcouru en 2h03 minutes les 21 km de la première édition du Marathon Houet de Sidwaya, le samedi 8 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso. En congé annuel au pays, ce natif de Bobo-Dioulasso a saisi l'opportunité offerte par cette compétition pour mêler passion du sport, attachement à la terre natale et engagement pour la cohésion sociale.

Résidant dans la région du Grand Est en France, Ibrahima a intégré ce marathon dans la planification de ses congés. « Je cours plutôt pour le plaisir, pour m'occuper de moi-même », confie-t-il modestement. Il en découvre l'annonce sur la page Facebook des Editions Sidwaya qu'il suit assidûment. « J'ai vu qu'un marathon allait se tenir à Bobo et j'ai tout de suite été séduit. C'est une belle initiative », se réjouit-il. Sans tarder, il sollicite son frère resté au pays pour l'inscription.

« Il rigolait quand je lui ai demandé, mais il l'a fait », ajoute-t-il en souriant. Sur la piste, le plaisir est au rendez-vous. Le samedi 8 novembre 2025, c'est avec un visage serein, empreint de satisfaction, qu'il franchit la ligne d'arrivée du semi-marathon du Marathon Houet de Sidwaya après 2 heures 03 minutes de trajet. Ibrahima Zerbo décrit un parcours agréable, surtout les portions bordées de végétation autour de la base aérienne, offrant ombre et fraîcheur aux coureurs. Mais au-delà du cadre, ce sont les interactions humaines qui marquent le plus, fait-il savoir.

« C'était très sympathique. Quand on se dépassait, on se saluait, on s'encourageait. Il y avait de la solidarité, de la résilience », raconte-t-il. Touché par l'esprit de fraternité qui a régné pendant l'événement, il salue l'implication de tous, notamment des jeunes.

« J'ai vu des tout-petits courir les 10 km, j'étais agréablement surpris », affirme-t-il avec admiration. M. Zerbo est convaincu que ce genre d'initiatives est essentiel pour la santé, mais aussi pour renforcer la cohésion sociale. C'est pourquoi il appelle à les multiplier et à impliquer davantage la jeunesse. Avant de repartir, il adresse un message aux organisateurs.

« Félicitations pour cette belle édition. Continuez à galvaniser la jeunesse autour d'activités aussi positives. Le Burkina Faso en a besoin », a-t-il lâché. Le Marathon Houet de Sidwaya, pour Ibrahima Zerbo, n'aura pas été qu'une simple course. Ce fut un retour aux sources, une communion avec sa ville natale, et une occasion de porter, à sa manière, les couleurs de l'espoir et de la solidarité.

