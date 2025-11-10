Afrique: Rugby - Africa Women's 7s - Les Ladies Makis fin prêtes

Les Ladies Makis vont participer au tournoi Africa Women's 7s, prévu les 15 et 16 novembre prochains à Nairobi, capitale du Kenya. Trois rencontres sont inscrites au programme de la première journée.

L'équipe féminine malgache de rugby à 7, dirigée par le sélectionneur Mamy Hajasoa Andriamaro, a reçu la bénédiction et le soutien du ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, avant son départ. La délégation malgache, accompagnée du président de la Fédération Malagasy de Rugby, Marcel Rakotomalala, a été accueillie par le locataire de la place Goulette dans son bureau à Ambohijatovo.

À cette occasion, le ministre a remis des rafraîchissements à l'équipe et a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir les athlètes et les sélections nationales dans leur quête de performance à l'échelle internationale. Placées dans le groupe D, les Makis Ladies affronteront l'Égypte à 12h00, puis la Tunisie à 14h00, le samedi 15 novembre.

Deux adversaires bien connus de la sélection malgache, déjà rencontrés lors d'éditions précédentes. Face à l'Égypte, les Makis Ladies comptent imposer leur rythme dès les premières minutes, tandis que le duel contre la Tunisie s'annonce plus tactique, avec un enjeu direct pour la qualification en phase finale. Douze nations africaines seront en lice sur le terrain du RFUEA Ground, Ngong Road, avec en ligne de mire une qualification pour le World Rugby Sevens Challenger Series.

L'objectif des Makis Ladies est clair : franchir un nouveau cap et décrocher leur billet pour le circuit mondial. En 2023, lors de l'édition organisée à Stellenbosch, en Afrique du Sud, les Malgaches avaient terminé à la neuvième place, devant des sélections comme le Paraguay, le Mexique ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette année, elles entendent faire mieux et confirmer leur montée en puissance sur le continent.