Madagascar: Refondation de la République - Deux interdictions de sortie du territoire levées, trois diplomates limogés

Les mesures positives et négatives prises par les nouveaux tenants du pouvoir se suivent et ne ressemblent pas.

Paubert Mahatante Tsimanaoraty

Son prénom est peu courant quoiqu'il ne soit pas le seul à le porter. À Madagascar comme en France. En revanche, son nom est assez singulier de par sa signification : « Résiste à l'envie de faire le mal ». L'ancien ministre de la Pêche et de l'Économie bleue n'a pas maille à partir avec les... filets de la Justice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est peut-être pour cela que l'Interdiction de Sortie du Territoire (IST) prise à son endroit vient d'être levée, quand bien même d'aucuns auraient vite fait d'en faire une lecture régionaliste pour ne pas dire tribaliste. La levée de l'IST serait justifiée par la participation de ce docteur en océanologie appliquée à une conférence internationale. L'homme est d'ailleurs un maître de conférences connu et reconnu dans son domaine de prédilection.

Rojoniaina Ranaivoson Andriamaholy

C'est peut-être à cause du nom de son époux que la benjamine des membres de la Haute Cour Constitutionnelle a été frappée dans un premier temps d'une IST avant d'être levée. Déjà que la perquisition ordonnée à l'endroit de son mari était de fait diligentée d'une manière collatérale contre elle puisqu'il s'agissait du domicile conjugal.

Un incident inédit, quasiment passé sous silence dans le microcosme où bon nombre d'observateurs se souviennent que le président de la HCC avait adressé à l'époque une lettre de protestation officielle auprès de la Présidence de la République, pour non respect de la préséance protocolaire à son endroit le 29 mars 2025 au Mausolée d'Ambohitsaina à l'occasion de la commémoration officielle des événements du 29 mars 1947.

Camille Vital

Lors de sa récente convocation par les nouvelles autorités, l'ambassadeur de Madagascar à Maurice a démenti catégoriquement les rumeurs sur sa démission. Moins d'une semaine après, le couperet est tombé avec le décret portant abrogation de sa nomination prise en conseil des ministres le 8 novembre 2025. Un peu plus de 6 ans après sa nomination au poste d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Madagascar le 18 septembre 2019.

Rinah Rakotomanga

L'arrêté n°34094/2024-AE du 26 novembre 2024 nommant Rinah Rakotomanga en qualité de Conseiller d'ambassade auprès de l'ambassade de Madagascar à Pékin (République Populaire de Chine) vient également d'être abrogée. Et ce, par arrêté en date du 4 novembre 2025 de la ministre des Affaires étrangères, Christine Razanamahasoa, par délégation du Premier ministre, chef du gouvernement. En revanche, l'IST prise à son endroit n'a pas été levée, même si la mesure risque d'être inopérante puisque l'intéressée aurait réussi à quitter le pays.

Mishou Randimbiarisoa

L'arrêté portant nomination de Mishou Randimbiarisoa en qualité de Premier Conseiller auprès de l'ambassade de Madagascar en France a été de même abrogé par la nouvelle cheffe de la diplomatie, par délégation également de l'actuel locataire de Mahazoarivo.

Après le décès de l'ambassadeur Rija Rajohnson le 21 avril 2025, elle était devenue le numéro Un au 4, avenue Raphaël à Paris (75016), sans assumer pour autant les fonctions de Chargé d'Affaires ad intérim lui qui sont assumées par un diplomate de carrière en poste au sein de l'Ambassade où le départ de Mishou Randimbiarisoa a été réclamée en vain par le personnel en 2023. Il a fallu attendre la Refondation de la République pour qu'elle soit enfin limogée.