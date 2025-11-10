Afrique Australe: SADC - Madagascar représenté par le Président Michaël Randrianirina

Lors du Sommet extraordinaire virtuel de la SADC, Madagascar, représenté par le Président Michaël Randrianirina, a réaffirmé son engagement pour la solidarité et le développement régional.

L'extraordinaire Sommet virtuel des chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) s'est tenu le 7 novembre 2025. Cette rencontre de haut niveau a réuni les dirigeants ou représentants des pays membres, parmi lesquels figuraient notamment ceux du Lesotho, du Malawi, de l'Afrique du Sud, de la Zambie, du Zimbabwe, de la Namibie, de la Tanzanie et de Madagascar.

Le pays a été représenté par le président de la Refondation de la République de Madagascar, Michaël Randrianirina, qui a pris part aux échanges visant à consolider la coopération régionale et à renforcer la solidarité entre les États membres.

Présidence par intérim

Au terme des discussions, le Sommet a décidé de confier la présidence par intérim de la SADC à l'Afrique du Sud, qui assurera la coordination des actions communes durant cette période de transition. Dans son intervention, le Président malgache a rappelé l'attachement indéfectible de Madagascar aux principes fondateurs de la SADC, à savoir la solidarité, la paix et le développement partagé.

Il a souligné que la décision de ne plus assurer la présidence tournante de l'organisation régionale relève d'une volonté réfléchie, en accord avec les objectifs internes de refondation nationale.