Madagascar: Marc Ravalomanana - « Je suis prêt à reconstruire le pays »

Après avoir quitté la plateforme Firaisankina, Marc Ravalomanana et le Tiako i Madagasikara se lancent dans la redynamisation de leurs partisans.

L'ancien président Marc Ravalomanana a retrouvé, samedi dernier, ses partisans au quartier général du parti Tiako i Madagasikara (TIM), à Bel'Air Ampandrana. Dans une ambiance empreinte de ferveur et d'espoir, le fondateur du TIM a réaffirmé sa détermination à « remettre Madagascar sur la voie du développement ». « Je suis prêt à reconstruire le pays », a-t-il lancé, rappelant avec fierté les progrès économiques enregistrés durant ses précédents mandats. Ses partisans ont d'ailleurs réclamé sa participation à la prochaine élection présidentielle.

Coup d'État

« Je sais créer, construire et réparer ce qui est détruit », a souligné l'ancien chef de l'État, convaincu que le pays peut encore retrouver son élan d'autrefois. Devant ses partisans, Marc Ravalomanana a précisé avoir eu récemment des échanges avec l'Union africaine, à qui il a expliqué que les récents événements politiques à Madagascar ne sauraient être qualifiés de coup d'État. Il a ainsi plaidé pour l'absence de sanctions internationales à l'encontre du pays, estimant qu'il faut désormais tourner la page des tensions et se concentrer sur la reconstruction nationale.